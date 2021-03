10 de marzo del 2006. Hace 15 años

CONGRESO INVESTIGARÁ DUCTO DE CAMISEA

En 45 días indagará causas y consecuencias de roturas, así como determinará responsabilidades políticas y penales. No descartan que una de las recomendaciones sea renegociar el contrato.

10 de marzo del 2011. Hace 10 años

CUIDADO: EXISTE ATRASO DE 30% EN COMBUSTIBLES

Herencia para el próximo gobierno puede ser muy costosa. Si continúa el embalse, el fisco deberá tener S/. 2,400 millones para frenar alza. Fondo de Estabilización acumula deudas a un ritmo de S/. 40 millones por semana. Gobierno dispone aumentar la compensación que se otorga a refinerías para evitar aumento de las gasolinas. El último informe de Osinergmin no es para pasarlo por agua tibia, pues revela el fuerte atraso que se está acumulando en el precio de los combustibles, que si bien mejora la foto para mostrar una inflación no tan alta, traslada el problema al próximo Gobierno, en momentos en que no se avizora que el precio del crudo vaya a caer.

10 de marzo del 2016. Hace 5 años

SALIDA DE ACUÑA Y GUZMÁN PONE A PPK SEGUNDO, PERO 3 SE ACERCAN

JNE dejó fuera a César Acuña y Julio Guzmán. El 74% a favor de cumplir la ley. Subieron de 20% a 30% los que cambiaron su intención de voto en el último mes. La decisión adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones produce un punto de quiebre a 30 días de la primera vuelta. Julio Guzmán presentará recurso extraordinario, así como un recurso de amparo y acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cambio, César Acuña acatará el fallo. La última encuesta de Pulso Perú revela que la intención de voto de Guzmán ya se había estancado, en tanto que cayeron PPK y Acuña. En cambio, subieron Barnechea, Mendoza y Alan García. Mientras el Jurado Electoral de Lima espera hoy un informe de la Dirección de Fiscalización del JNE sobre la denuncia contra Keiko Fujimori por entrega de dinero durante su campaña electoral. Fujimorismo rechaza acusación. Sin decisión para el Congreso El 73% de los peruanos aún no ha decidido por quién votará para el Congreso.