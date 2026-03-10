10 de marzo del 2011. Hace 15 años

CUIDADO: EXISTE ATRASO DE 30% EN COMBUSTIBLES

Herencia para el próximo gobierno puede ser muy costosa. Si continúa el embalse, el fisco deberá tener S/. 2,400 millones para frenar alza. Fondo de Estabilización acumula deudas a un ritmo de S/. 40 millones por semana. Gobierno dispone aumentar la compensación que se otorga a refinerías para evitar aumento de las gasolinas. El último informe de Osinergmin no es para pasarlo por agua tibia, pues revela el fuerte atraso que se está acumulando en el precio de los combustibles, que si bien mejora la foto para mostrar una inflación no tan alta, traslada el problema al próximo Gobierno, en momentos en que no se avizora que el precio del crudo vaya a caer.

10 de marzo del 2011. Hace 15 años. Grupo Oviedo logra más protección en la Comisión Agraria.

10 de marzo del 2016. Hace 10 años

SALIDA DE ACUÑA Y GUZMÁN PONE A PPK SEGUNDO, PERO 3 SE ACERCAN

JNE dejó fuera a César Acuña y Julio Guzmán. El 74% a favor de cumplir la ley. Subieron de 20% a 30% los que cambiaron su intención de voto en el último mes. La decisión adoptada por el Jurado Nacional de Elecciones produce un punto de quiebre a 30 días de la primera vuelta. Julio Guzmán presentará recurso extraordinario, así como un recurso de amparo y acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En cambio, César Acuña acatará el fallo.

10 de marzo del 2021. Hace 5 años

DEUDORES MOROSOS SUBEN A 1.1 MLLS. EN SISTEMA FINANCIERO

Entre agosto y diciembre del 2020 la deuda creció en S/ 3,102 millones y alcanzó los S/ 13,215 millones. Morosidad sube más en las tarjetas de crédito, préstamos personales y menos en hipotecas. Hay 6.8 millones que deben a bancos, empresas de servicios y Sunat. Su deuda es de S/ 33,543 millones. Atraso de pagos subió más entre personas de 45 y 64 años y en los distritos de San Isidro y Surco.