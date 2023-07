10 de julio del 2008. Hace 15 años

FONDOS DE AFILIADOS A LAS AFP ARROJAN PÉRDIDAS EN JUNIO

Desempeño negativo de la Bolsa de Valores y turbulencia mundial afectaron los rendimientos positivos de los fondos privados de pensiones. No solo los inversionistas de la bolsa y fondos mutuos registran pérdidas, sino también los afiliados de las AFP. Si bien en el primer semestre la rentabilidad de los fondos de pensiones aún es positiva, en los doce últimos meses solo los afiliados que son conservadores acumulan ganancias.

10 de julio del 2013. Hace 10 años

HUMALA DICE QUE NO HABRÁ SORPRESAS EL 28 DE JULIO

Se compromete a no detener el crecimiento ni la inversión. Defiende ley del Servicio Civil en el Estado y dice que es enemigo de los despidos. El presidente Ollanta Humala dijo que, en principio, no realizará cambios en el Gabinete. Sin embargo, luego agregó que “tampoco podemos señalar que no habrá ningún cambio”. Asimismo, el mandatario hizo hincapié en que después del fallo de la Corte de La Haya sobre el diferendo marítimo con Chile debe venir de inmediato el acatamiento de la sentencia y su ejecución.

10 de julio del 2018. Hace 5 años

URGE REFORMA JUDICIAL TRAS EL ESCÁNDALO DEL CNM, AFIRMA CONFIEP

Supuesto tráfico de influencias, revelado por audio, ahuyenta las inversiones, advierte CCL. Vizcarra pide al Congreso remoción de miembros de CNM involucrados. Hoy Parlamento verá el caso. Audios muestran que procesos a cargo del CNM no serían del todo transparentes, opina Roque Benavides. Procuraduría denunciará penalmente a funcionarios del sistema de justicia comprometidos en grabaciones.