10 de febrero del 2011. Hace 15 años

GOBIERNO REBAJA IGV

Aplicación de medidas ahora depende de que Congreso las apruebe. En enero, Alan García consideraba imposible una reducción de la tasa. Consejo de Ministros también aprobó pagar menos por el ITF. Sunat espera S/. 3,000 mlls. menos de recaudación, peroel MEF los estima en solo S/. 1,500 mlls. Toledo cuestiona disminución porque significa problemas para próximo gobierno. Salvo Perú Posible, el resto de partidos y candidatos presidenciales apoyó la decisión que adoptó el Gabinete de rebajar el Impuesto General a la Ventas. Aunque, no siempre el actual Gobierno estuvo a favor de una rebaja en este impuesto.

10 de febrero del 2011. Hace 15 años. Las provincias concentrarán el 70% de ventas de celulares.

10 de febrero del 2016. Hace 10 años

KEIKO Y GUZMÁN SE DESPUNTAN EN PRIMER SIMULACRO

Alan García se vuelve a rezagar y recién asoma Alfredo Barnechea. Campaña fujimorista se nutre principalmente de dinero en efectivo. El primer simulacro de votación para las elecciones generales del 2016 arroja que Fuerza Popular mantiene el liderazgo y Todos por el Perú consolida su ascenso. A diferencia de los sondeos de intención de voto, el simulacro de votación replica el proceso del 10 de abril y, por tanto, se obtienen los resultados de los votos emitidos como de los votos válidos.

10 de febrero del 2021. Hace 5 años

SEGUNDA OLA ARRECIA MIENTRAS SE PREPARA FASE II DE VACUNACIÓN

Ministerio de Salud revela que proyecta aplicar dos millones de dosis mensuales. En primera jornada, hasta la tarde, se vacunó a 3,449 profesionales de la salud en 40 hospitales. Tasa de positividad de contagios en diciembre fue de 9%, en enero subióa 16% y el lunes alcanzó 20%. Se estima que la actual cifra total de contagiados en el país es de 12.4 millones de personas.