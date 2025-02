10 febrero del 2010. Hace 15 años

AUMENTO DE COMBUSTIBLES ES INEVITABLE

MEF preocupado de que le falten S/. 2,000 millones para subsidio si crudo llega a US$ 80. Critican fondo de estabilización de precios. Los combustibles subirían en 25% si el Gobierno no interviene. Refinerías pierden US$ 80 millones. El incremento del precio del petróleo y su impacto en la economía tienen bastante preocupado al MEF, al parecer, más que las presiones de las Fuerzas Armadas y Policiales por aumento de sueldos.

10 de febrero del 2010. Hace 15 años. Perú es ahora el segundo productor mundial de cobre.

10 de febrero del 2015. Hace 10 años

SALARIO MÍNIMO PUEDE SUBIR S/. 75

Informe del Consejo Nacional de Trabajo ya planteó incremento de 10%. Empresarios proponen que aumento sea de S/. 50. Un informe del Consejo Nacional de Trabajo analizó que el último incremento de la remuneración mínima vital no tuvo ningún impacto en elevar la informalidad. En el Ejecutivo se estima que una nueva alza beneficiaría a 800,000 trabajadores. El presidente Humala dijo que la “necesidad de revisar el salario mínimo es un tema en el que hay consenso entre las fuerzas políticas”.

10 de febrero del 2020. Hace 5 años

EL 75% DE COLEGIOS PRIVADOS ELEVARÁ PENSIONES ESTE AÑO

En Lima, 40 colegios tienen mensualidades superiores a los S/ 2,000 Alza promedio en las instituciones dirigidas a estratos altos será 4% y en niveles medios y bajos 6%. Actualmente, tres de cada diez entidades educativas registran una morosidad que es superior al 20%. Desde el año pasado se observa una migración de alumnos hacia escuelas que tienen menores pensiones.