HASTA 218% GANA UN COMERCIANTE DE ALIMENTOS

Hay 37 productos que registran alarmantes márgenes de comercialización. Las lluvias y huaicos podrían afectar el abastecimiento de productos agrícolas. El Gobierno dio medidas para evitar el alza del precio del azúcar. Los altos márgenes también se deben a que existen monopolios y oligopolios. Estos elevados márgenes de ganancia podrían incidir en que la inflación anual sea mayor a las proyecciones oficiales. En el 2010, la inflación anual de los precios de los productos agrícolas nacionales fue de 9.7%, mayor a la total de 2.08%.

SEGMENTO EMERGENTE YA COMPRA MÁS DEL 50% DE MARCAS DE LUJO EN ROPA

Crecimiento de las empresas permite a sus dueños amasar fortunas, y a los trabajadores elevar sus ingresos, sostiene Melvin Escudero, presidente de El Dorado Investments. Las opciones más atractivas para invertir este año serán las acciones y los fondos mutuos y administrados por AFP, vinculados a ellas. También destacarán el ETF peruano y el oro. Si bien el inversionista peruano siempre ha sido ‘tremendamente conservador’, los especialistas proyectan que en el 2011 las alternativas ligadas a acciones crecerán mucho.

ESTE AÑO LA FORTUNA DE PERUANOS LLEGARÁ A US$ 100,000 MLLS

