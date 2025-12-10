10 de diciembre del 2010. Hace 15 años

43 MIL SE LLEVAN LA MAYOR GANANCIA DE FONDOS MUTUOS

Son los inversionistas más arriesgados y logran rentabilidad de hasta 60%. Los limeños ‘se la juegan más’ que los provincianos. Un tercio de clientes de los fondos son de provincias. 50% de inversiones son sumas inferiores a S/. 10 mil. Los fondos mutuos se han lanzado a captar a personas de ingresos medios, tanto en Lima como en provincias.

10 de diciembre del 2010. Hace 15 años. Precios de las embarcaciones de pesca se quintuplican.

10 de diciembre del 2015. Hace 10 años

BCR DICE QUE POR AHORA ES ABSURDO QUE AUMENTEN TARIFAS ELÉCTRICAS

El gerente general del Banco Central de Reserva considera que no debería darse incremento, porque actualmente existe una sobreoferta de generación eléctrica. El Banco Central de Reserva retomó otra vez el foco de la atención en su combate a la inflación, dado que este año ya admite que superará el 4%, mayor al rango meta. Es así que muestra su preocupación de que no hayan disminuido los combustibles, pese a la menor cotización del crudo. El gerente general del instituto emisor estima que debieron bajar entre 10% y 15% más.

10 de diciembre del 2024. Hace 5 años

SOLO UNO DE CADA TRES CREE QUE POLICÍA MEJORARÁ CON NUEVA REESTRUCTURACIÓN

El 68% respalda decisión de Sagasti de no dar marcha atrás en cese de 18 generales de la PNP. Relación entre Ejecutivo y el Congreso será de enfrentamiento, según el 46% de los peruanos. Mandatario arranca con 46% de apoyo, 13 puntos menos que el inicio de PPK y 9 por debajo de Vizcarra. Solo el 20% considera que Gabinete de Violeta Bermúdez será mejor que el de sus antecesores.