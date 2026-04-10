10 de abril del 2025. Hace 1 año

BOLSAS Y METALES REPUNTAN Y DÓLAR CAE TRAS PAUSA EN ARANCELES DE TRUMP

Con el anuncio de una tregua de 90 días en las restricciones comerciales a los países, Wall Street trepó hasta 12%; plaza limeña subió 2.7% y dólar descendió a S/ 3.70. Perú se vería afectado por la guerra comercial debido a una menor demanda de insumos por parte de China, que los utiliza en productos destinados a EE.UU., indica la titular del Mincetur.

10 de abril del 2025. Hace 1 año. Una de cada dos empresas ya cuenta con directorio o consejo consultivo.

10 de abril del 2025. Hace 1 año

EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PROYECTOS NO SERÍA MAYOR A 40 DÍAS

Ministro del Ambiente En el 2013, la aprobación de los estudios demoraba más o menos 113 días hábiles, casi 3 años de evaluación, recordó el titular del Minam en entrevista con Gestión. El titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Juan Carlos Castro, señaló que a la fecha su sector ha destrabado 471 proyectos de inversión por US$ 29,344 millones. Además, apunta a que desde julio se reduzca a 40 días los plazos para la aprobación los estudios de impacto ambiental.

10 de abril del 2025. Hace 1 año

SE SUMARÁN 20 MIL UNIDADES AL PARO DE TRANSPORTISTAS DE HOY

La criminalidad parece ir con mayor rapidez en aumento en el país. Uno de los sectores que lo vive en carne propia es el del transporte urbano: el asesinato de choferes de buses no frena. En este contexto, hubo unparo de transportistas para exigir por seguridad el último lunes. Ahora, dada la problemática actual, se detendrá nuevamente el transporte público hoy. Así, la Coordinadora de Transporte Urbano para Lima y Callao paralizaría las operaciones del 100% de sus flota.