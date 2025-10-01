Únete a nuestro canal
1 de octubre del 2010. Hace 15 años

CAE COSTO DE TARJETAS DE CRÉDITO

Entidades financieras bajan tasas de interés para incentivar consumo. La tasa mínima que cobra la banca es 16.7% y la máxima llega a 134%. Se encarecen los créditos para corporaciones, medianas y pequeñas empresas. Las tasas de interés en setiembre para los créditos de consumo e hipotecarios estuvieron a la baja. La tasa de los préstamos no revolventes para las personas de libre disponibilidad a un año cayó 5.34%.

1 de octubre del 2010. Hace 15 años. La bolsa de Lima brilló en setiembre, ganó 18%.
1 de octubre del 2015. Hace 10 años

A TODA HORA, Y GRATIS, PODRÁ SABER ESTADO DE SU DEUDA Y CALIFICACIÓN

El próximo año se tendrá listo un esquema para alertar a los clientes que sufran cambios en su calificación crediticia. A partir de hoy, los deudores podrán conocer desde la comodidad de su hogar su situación con el sistema financiero. Asimismo, tendrán acceso a un reporte de semáforo para identificar la calificación que tienen sus préstamos. Hasta ayer, el acceso a esa información solo era cada seis meses. También se podrá contar con la comparación de 40 comisiones que cobran los bancos en productos como las tarjetas de crédito.

1 de octubre del 2020. Hace 5 años

GOBIERNO PLANTEA DAR AVAL PARA BAJAR INTERESES DE CRÉDITOS DE CONSUME

Con garantía estatal de S/ 5 mil millones, se pretende que banca baje costos de préstamos al menos en 20%. Calificarán los deudores al día o con problemas potenciales. Norma incluye deuda de mypes e hipotecas. Congreso debate hoy el congelamiento de deudas durante el plazo de reprogramación de pagos.

