ESSALUD ALERTA DE PRESIONES DE LABORATORIOS

Presidente de la institución dice que un 30% de medicinas oncológicas que entregaban no tenían evidencia científica de efectividad. Se trataba de al menos S/. 15 millones que cada año compraba sin que se comprobaran sus resultados. Asociación de Laboratorios negó presiones para que médicos receten medicamentos que no son efectivos. EsSalud estuvo comprando medicamentos, básicamente inmunológicos, que han estado en experimentación, y que no se encontraban en el petitorio farmacológico, pero que eran recomendados por los médicos tratantes.

Bolsa limeña no logró revertir pérdidas en febrero. En lo que va del año, acumula una pérdida de 2.27%.

BOLSA SUBE 14.5%, ES LA QUINTA MÁS RENTABLE DEL MUNDO

Tipo de cambio subió 1.44% el mes pasado. Para marzo, se estima que cierre en S/ 3.58. La Bolsa de Valores de Lima rebotó en febrero luego de registrar tres caídas consecutivas mensuales. En lo que va del año, el mercado bursátil gana 9.2%. Cae la bolsa de Hong Kong, actualmente la más perdedora del mundo. 3.19% AUMENTA el tipo de cambio en el año. Su máximo ha sido S/ 3.54.

LANZARÁN PLAN DE EMPLEO TEMPORAL PARA LAS CIUDADES

Programa se elabora con el Ministerio de Trabajo y será debatido esta semana en el Consejo de Ministros. Todos los S/ 75,400 mlls. de los depósitos del sector público en la banca no son de libre disponibilidad. MEF emitirá bonos en mercado local hasta por US$ 4,400 millones para financiar presupuesto.