1 de febrero del 2011. Hace 15 años

LA BOLSA CAE EN ENERO PERO 25 ACCIONES SUBEN

Mercado bursátil registró un descenso de 2.1%. Sin embargo, hubo acciones que ganaron más de 50% el mes pasado. Los títulos que más cayeron fueron los de empresas mineras. Los inversionistas extranjeros tomaron ganancias, lo cual afectó a la bolsa. En tanto, el dólar disminuyó 1.28%. Proyecciones apuntan a 2.70 a fin de año. El inicio de año no fue favorable a la Bolsa de Valores de Lima, sobre todo en las dos primeras semanas, en que registró una caída superior al 7.4%. Para el año, se estima que la bolsa mostrará un crecimiento de alrededor del 15%.

1 de febrero del 2016. Hace 10 años

ALZA DE PRECIOS EN PROVINCIAS YA SUPERA A LIMA

Inflación en los últimos 12 meses en Lima fue 4.61%, la tasa más alta en 60 meses. Mayor costo de tarifas eléctricas ha sido lo que más incidió en el resultado de enero. En 15 de las 26 principales ciudades del país el índice de precios al consumidorfue mayor que en Lima. Si bien la inflación en la capital fue 0.37%, menor que la registrada en diciembre, a nivel nacional superó en enero el resultado del último mes del 2015. Tal como adelantó Gestión, el informe del INEI confirma que subieron hasta en 14.7% los precios de los pescados. También se incrementó el costo del menú en restaurantes.

1 de febrero del 2025. Hace 5 años

HASTA EN 120 DÍAS SE BUSCARÁ DIFERIR EL PAGO DE FACTURAS

Habrá más reprogramación con los proveedores si se amplía confinamiento a más de 15 días. El 75% de compañías tendría atrasos en el pago de sus cuentas, según encuesta a 500 firmas. Se abre la oportunidad para el incremento de operaciones de factoring, sobre todo con proveedores.