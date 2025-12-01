1 de diciembre del 2010. Hace 15 años

LA BOLSA REVIENTA EN GANANCIAS

Bolsa tuvo en noviembre el segundo mejor rendimiento del año, alcanzando 8.5%. En lo que va del año, ganancia bursátil llega a 50.2% y es la quinta más rentable del mundo. Ganadores también son los cuatro millones de afiliados a las AFP y los fondos mutuos. Alza del dólar no le preocupa al Ministerio de Economía. Tipo de cambio superó los S/. 2.83. La bolsa continúa su rally positivo de la mano del alza que experimentan las cotizaciones de los metales. Mientras tanto, el Banco Central advierte que volatilidad prevalecerá en el tipo de cambio.

1 de diciembre del 2010. Hace 15 años. Alan y el MEF chocan por exigencia de seguro de salud para créditos.

1 de diciembre del 2015. Hace 10 años

BANCA SERÁ MUY CAUTELOSA PARA DAR CRÉDITOS EN PRÓXIMOS MESES

La economía estará lenta en los próximos tres trimestres, proyecta el BCP, mientras el BBVA estima que se elevará la morosidad. La banca estará prudente, pero esto no significa que cerrará el caño del financiamiento bancario, dijo Eduardo Torres Llosa, gerente general del BBVA Banco Continental. Para Walter Bayly, gerente general del BCP, cuando se despejen las dudas electorales, de El Niño y de la estabilidad económica de China, volverá el optimismo.

1 de diciembre del 2020. Hace 5 años

TRABAJADORES ESTATALES TENDRÁN BONO ESTE MES ADEMÁS DE AGUINALDO

Pago mínimo será de S/ 300 y para el personal médico fluctuará entre los S/ 1,500 y los S/ 3,000. En 2021 el Ejecutivo tendrá S/ 1,623 millones menos, los cuales serán distribuidos a regiones y municipios. Para Consejo Fiscal, 31% de proyectos del Congreso impactaría negativamente en finanzas públicas.