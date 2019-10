14 de octubre de 1994, hace 25 años

FUJIMORI: “RODARAN CABEZAS POR LA FUGA DE MANRIQUE”

Policía Nacional confirmó su presencia en Nueva York. Utilizó pasaporte guinde entregado por efectivos policiales en Tumbes.

14 de octubre de 1999, hace 20 años

EFRAIN GOLDENBERG ES EL NUEVO MINISTRO DE ECONOMIA

Ex premier recién hoy juramentará al cargo. Juan Carlos Hurtado Miller, flamante titular del Mitinci, anunció que con el MEF y otros ministerios lanzarán un programa de reestructuración empresarial.

14 de octubre del 2004, hace 15 años

CIERRE DE CEDULA VIVA SE DEFINE A INICIOS DE NOVIEMBRE

Pese a maniobras dilatorias, presidente del Congreso señala que se cumplirá cronograma para realizar segunda votación de reforma constitucional. Flores Aráoz en desacuerdo con referéndum para TLC

14 de octubre del 2009, hace 10 años

REGIONES DARÍAN SUBSIDIOS PARA CONSTRUIR CASAS

Gabinete discute hoy proyecto para que regiones usen canon en programas de vivienda. Ancash, La Libertad, Piura y Cajamarca serían las primeras beneficiadas. La banca tiene US$ 8,000 millones para financiar proyectos en provincias. Gobierno enviará 150 cartas a inversionistas del mundo con proyectos por US$ 60,000 millones. El Ministerio de Economía elabora un decreto para facilitar a los gobiernos regionales usar los recursos del canon en los programas de Mivivienda y Techo Propio, respetando el esquema legal existente y no fórmulas que pueda inventar cada gobierno regional. Ancash está dispuesta a destinar S/. 100 millones en un inicio.

14 de octubre del 2014, hace 5 años

HABRÍA 40% MÁS DE TRABAJADORES FORMALES CON UNA REFORMA LABORAL

Informalidad laboral puede acabar en 70 años si se continúa con la actual legislación. El mejor incentivo sería dar seguridad social. La rigidez de la legislación laboral impide a la mayoría de trabajadores acceder a beneficios sociales. Es más, según Macroconsult, si hubiera un alza del salario mínimo tendría un efecto negativo en el 63% de los trabajadores informales.