Por Faye Flam

Los saltos recientes en la ciencia deberían significar que podemos navegar por la pandemia de coronavirus de manera más libre y segura que la primavera pasada, cuando se sabía tan poco sobre cómo se propaga el virus. El conocimiento debería darnos todo el poder. Pero eso no está sucediendo en Estados Unidos, en parte porque se está politizando el conocimiento científico.

Se están filtrando nuevos hallazgos a través de una película distorsionadora. Dejemos de lado el innecesariamente acalorado debate sobre las máscaras o el debate alarmantemente partidista sobre la reapertura de las escuelas; es bastante fácil entender por qué esas discusiones se han vuelto tan intensas. Pero incluso un tema tan neutral como el papel de la propagación asintomática ha sido distorsionado por narrativas polarizadas.

El alcance del giro político en la ciencia se hizo evidente después de que Maria Van Kerkhove, epidemióloga y líder técnica de la OMS en COVID-19, dijera que la transmisión asintomática era “rara”. Eso encendió una discusión generalizada sobre las implicaciones para la política de distanciamiento social, las preguntas sobre si era necesario y un debate detallado sobre los portadores “presintomáticos” frente a los “asintomáticos”.

Bajo presión, Van Kerkhove se retractó, pero no porque la ciencia detrás de su declaración estuviera equivocada. Hay cada vez más pruebas de que algunas personas, tal vez tan poco como 5%, tal vez hasta 40%, no experimentan ningún síntoma mientras están infectadas con SARS-CoV-2. Los pocos estudios que los han seguido sugieren que las personas asintomáticas no son tan propensas a transmitir la enfermedad a otras personas como las que eventualmente se enferman.

Hay buena evidencia de que las personas pueden transmitir el virus antes de que sientan síntomas, y algunas infecciones son extremadamente leves. Eso respalda las recomendaciones para que las personas tomen precauciones contra la propagación del virus, como usar una máscara en ciertos entornos, incluso si se sienten bien.

Pero es engañoso sugerir que las personas que nunca presentan síntomas son los principales impulsores de los brotes de enfermedades. Eso podría erosionar el apoyo público a medidas como la vigilancia y el seguimiento de contactos al hacer que tales esfuerzos parezcan inútiles. Sería un error: el seguimiento de contactos está funcionando en otros lugares.

Un énfasis en la propagación asintomática puede centrar la atención en las cosas equivocadas, dice la experta en enfermedades infecciosas Muge Cevik de la Universidad de St. Andrews en el Reino Unido. Se inspiró para investigar el asunto, dice, después de una revisión altamente publicitada de estudios anteriores publicados en Annals of Internal Medicine, la cual concluyó que los portadores asintomáticos fueron responsables de aproximadamente la mitad de todas las transmisiones. No creía que los estudios citados apoyaran la afirmación.

Tampoco cuadraba con su experiencia en el tratamiento de pacientes o su lectura de la literatura científica. El primer informe de una transmisión asintomática llegó en marzo desde Alemania, pero resultó que el portador presentaba síntomas leves de gripe que confundió con malestar por el cambio de horario. Lo que probablemente tuvo fue el síndrome prodrómico, dice Cevik, una especie de malestar que sienten las personas cuando se enferman. Esto es importante porque lograr que esas personas ligeramente enfermas se queden en casa podría prevenir una propagación significativa de la enfermedad. Cuando revisó documentos sobre los llamados eventos de superación, descubrió que quienes los provocaron no eran casos asintomáticos, sino personas con síntomas leves.

Infortunadamente, la mayoría de los documentos sobre la transmisión de casos asintomáticos no pudieron hacer un seguimiento para ver si estas personas desarrollaron síntomas más tarde, dice sobre su revisión de la literatura. Otros estudios combinaron enfermedades asintomáticas y leves. Y aún otros solo observaron la prevalencia de casos positivos asintomáticos, pero no ofrecieron información sobre la transmisión.

Finalmente, encontró un total de ocho artículos que realmente analizaban la transmisión de casos asintomáticos documentados. Los estudios abarcaban un total de 41 portadores asintomáticos cuyos contactos se rastrearon: un total de más de 1,400. Solo ocho de los 1,400 se enfermaron.

“Lo que encontramos”, dice, “en realidad fue similar a lo que dijo la OMS”. Las personas asintomáticas pueden transmitir la enfermedad a otros: el riesgo no es cero. La llamada tasa de ataque, que mide la fracción de contactos infectados fue, en entornos de alto riesgo, inferior al 1% para los casos asintomáticos frente al 75% para aquellos que muestran síntomas. Entre los miembros del mismo hogar, la tasa de ataque fue del 15% para los casos sintomáticos y del 2% para los asintomáticos. Ella y sus colegas publicaron sus conclusiones como respuesta al artículo de Annals of Internal Medicine.

“Como clínica, esto realmente me molesta porque tenemos que hacerlo bien”, dice. Eso significa controlar mejor la variedad de síntomas, incluida la incapacidad para oler, que ocurre en hasta el 60% de los casos leves. Significa asegurarse de que las personas reconozcan estos síntomas, se queden en casa e, idealmente, permitan que los rastreadores de contactos detengan las cadenas de transmisión.

Un documento publicado la semana pasada en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias concluyó que aislar a las personas enfermas no es suficiente, y eso es cierto. Pero rastrear sus contactos y aislarlos parece una mejor opción que rendirse. Muchos países, desde Japón hasta Etiopía, han detenido con éxito las cadenas de transmisión de esta manera.

En última instancia, la ciencia no puede decirle a la gente qué hacer. Debería haber un lado político para decidir cómo equilibrar el riesgo de muerte y la calidad de vida, las dificultades de salud y las dificultades económicas. Esos son juicios de valor. Ahora bien, politizar la ciencia garantiza que el público sufrirá lo peor de ambos lados.