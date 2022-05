Hay dos componentes de juego que debe tener cualquier club de fútbol dentro y fuera de la cancha: ver la oportunidad y ejecutar con creatividad.

Lo primero ya lo tienen los clubes de provincia Sport Huancayo, Melgar y Alianza Atlético, los actuales punteros de la tabla de la Liga1. A nivel de marketing, el panorama pinta distinto. Lo bueno, para Jhonny Baldovino, asesor legal de la Safap, es que “no tienen ningún problema en el aspecto económico. Se manejan bien administrativamente”.

Economía sostenible

Melgar se conduce bien hace muchos años, coincide el asesor con Eduardo Flores, director de la agencia Toque Fino. “El club genera sus propios ingresos con transferencias de jugadores y tiene una bien montada estructura de divisiones menores”, sostiene Baldovino, y apunta que no solo forman parte chicos arequipeños, sino jugadores con talento de otras regiones que se los llevan a Arequipa para ayudarlos a crecer.

Alianza Atlético, en cambio, es un club chico que se maneja dentro de su presupuesto. “No es boyante, es el más débil económicamente de los tres, pero es el que hace más eficiente su gestión económica”, agrega.

Es que Lander Alemán, presidente del club, ha trabajado como funcionario de banco. “Tiene bien establecido su plan de trabajo y de profesionalización de otras áreas”, comenta.

Sponsoreo

Para los clubes de provincia es esencial que el sponsor principal de la camiseta tenga identificación y arraigo con la ubicación de origen, destaca Flores.

Por eso destaca a Caja Sullana y Caja Huancayo como ejemplo. “Que Melgar de Arequipa cuente con una marca reconocida como Betcris en el pecho habla también de una inversión importante”, resalta el marketero. Marcas como la casa de apuestas Coolbet, el centro oftalmológico Nobavision de Sullana, las de indumentaria deportiva Walon, New Athletic o Transportes Salazar son el perfil que están detrás.

De hecho, de los tres equipos, el que más ingresos percibe es Melgar. En Huancayo y Alianza Atlético, el gran porcentaje de su presupuesto es por ingresos de TV. “La clave está en el profesionalismo de la organización”, sostiene Baldovino.

Flores coincide. “Siempre digo que no necesitas un gran presupuesto, ser la “U” o Alianza que tienen cuatro o cinco personas para trabajar contenido digital”.

Sacar provecho al marketing

Distintas estrategias pueden aprovecharse en este momento. “Más promociones y precios acorde a su público”, enumera primero Flores. “Esto no es Lima, así que la comunicación más boca a boca ayudaría a que asistan padres e hijos o parejas”, ejemplifica también como fórmula para generar primero asistencia y luego llevar a cabo acciones de fidelización. “Vender merchandising oficial del club, o hacer firma de autógrafo con jugadores”, añade.

En cuanto a redes sociales, el trabajo por hacer es mayor. “Sport Huancayo y Alianza Atlético no tienen cuentas verificadas. En cambio Melgar sí y cuenta con más de 60 mil seguidores, mientras que los otros dos no superan los 7 mil”.

Además, refuerza que los clubes no se dan cuenta que si trabajan bien las redes sociales en el futuro ya no van a cobrar 20, sino 25, por ejemplo. “Un error garrafal sería que las marcas invadan la comunicación, es mejor construir identidad”, concluye.









EN CORTO

Contrataciones. Baldovino sostiene que estos equipos se equivocan pocas veces al contratar. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Melgar es US$ 9.8 millones, de Sport Huancayo es US$ 5.9 millones y de Alianza Atlético es US$ 5.3 millones. Además, en la Copa Sudamericana, Melgar recibe más o menos US$ 300 mil por cada partido jugado de local.