Internet y las herramientas digitales han sido vitales para sobrellevar las dificultades que trajo consigo la pandemia. Ambas han sido cruciales para que los peruanos puedan seguir trabajando, estudiando o mantenerse informados.

En esa línea, Datum realizó un estudio para conocer cómo varió el consumo de Internet en tres momentos determinados: antes de la cuarentena, durante, y en la fase de reinicio de actividades. “Sabíamos que había incrementado el consumo, pero queríamos conocer específicamente a qué actividades se estaba destinando”, señaló Urpi Torrado, CEO de Datum.

Según cifras, los peruanos pasan hoy conectados a Internet cuatro horas y cuatro minutos diarios. “El tiempo más alto se registró durante la cuarentena, cuando se alcanzaron cuatro horas y catorce minutos, pero con el reinicio de actividades ha empezado a disminuir”, señaló Torrado.

Cabe mencionar que el estudio comprende a mayores de 18 años, por lo que no se considera el tiempo que pasan los escolares en las clases virtuales.

Asimismo, si se compara el tiempo actual versus el previo a la cuarentena, los peruanos han incrementado su consumo en 36 minutos y durante la restricción de salida llegó a ser 46 minutos más.

Categorías

El reporte de Datum también indagó sobre las principales categorías en las que los peruanos destinan su tiempo, siendo ocio, búsquedas y tareas las que lideran el ranking (ver infografía).

“Al inicio de la pandemia y aún en estos días, identificamos que categorías como comunicaciones y redes sociales (RRSS), se hacen indispensables. Sin embargo, el incremento en el uso de Internet y las nuevas formas de desarrollar el quehacer cotidiano, evitando la interacción presencial y migrando al online, incluso en actividades tan simples como hacer el mercado, trajo cambios que llegaron para quedarse”, dijo la ejecutiva.

Así, entre las categorías que más crecieron, entre antes de la pandemia y la reactivación, están comunicaciones (+23%), finanzas (+18%) y comercio (+17%).

Compras

En cuanto a principales actividades online realizadas, las compras es una de las más interesantes, pues cuando se analiza la data se observa que no necesariamente estas se realizan en plataformas e-commerce, “también se dan compras por Facebook y WhatsApp, pues muchas empresas han sabido adaptar muy bien sus plataformas, aunque no han podido generar canales alternos como estos”, sostuvo Torrado.

Agregó que si bien el tiempo no es alto (18 minutos al día), las personas aún no compran con tanta frecuencia. No obstante, dijo que se han roto muchas barreras en e-commerce y que este es uno de los principales cambios que trajo la cuarentena y se quedará.

Y una vez levantada esta algunas actividades en Internet empiezan a disminuir, aunque aún es difícil hacer proyecciones.

“El reinicio de actividades está haciendo que los tiempos de ocio disminuyan, pero a la vez hay muchos peruanos que han perdido su trabajo y están pasando más tiempo en casa”, dijo Urpi Torrado.

