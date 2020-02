Más allá de las consolas y las PC, los smartphones representan una nueva vía de expandir el gaming. Por ello, Opensignal analizó la experiencia en juegos móviles como Fortnite, Arena of Valor y otros, con usuarios en 100 países, incluyendo Perú.

Así, en su primer reporte global The State of Mobile Games Experience in the 5G Era, dicha empresa británica señala que el Perú se ubica en el puesto 91 en la experiencia de juegos móviles, relacionada con la velocidad y el tiempo de carga.

“Su puntaje de 40.2 de 100 lo ubica en la categoría “pobre”, lo que indica que la mayoría de los usuarios encontraron este nivel de experiencia “inaceptable”, refirió.

De esa manera, en Sudamérica, Perú registra la peor experiencia en juegos móviles (ver gráfico), superado por Ecuador, Paraguay, Bolivia y los demás países, aunque la mayoría de estos (87%) también se ubica en la referida categoría, mostrando así una situación bastante homogénea.

Y es que, en esta región, solo dos países (Uruguay y Brasil) lograron colocarse en la categoría “aceptable”, en la cual los usuarios consideran que la experiencia es “promedio”.

En la referida escala, el puntaje de 0 a 40 refleja una experiencia “muy pobre”; de 40 a 65, “pobre”; de 65 a 75, “aceptable”; de 75 a 80, “buena”; y de 85 a 100, “excelente”.

Global

En la referida lista de Opensignal sobre la experiencia en juegos móviles multijugador, Singapur ocupó el primer lugar con 85.5 puntos, seguido de Holanda con 85.4 en una escala de 100 puntos; y Japón, en tercera posición con 85.3.

“Los jugadores móviles disfrutan de una excelente experiencia de juego en solo cuatro países.

Además de Singapur, los Países Bajos y Japón, la República Checa fue el único otro país con una experiencia de juego móvil de “primer nivel”, indica el reporte.

Asimismo, anota que las regiones Asia Pacífico y Europa, combinadas con América del Norte representan todos aquellos países con la categoría “buena”, en experiencia de juego, lo cual podría seguir mejorando con las nuevas tecnologías.

“La industria móvil ve que las latencias mejoradas de 5G, así como también mayores velocidades, aumentará en gran medida el atractivo del móvil multijugador en tiempo real juegos y quizás eventualmente conduzcan a un cambio a los juegos en la nube”, finalizó.

FICHA TÉCNICA.

Muestra: 37.8 millones de teléfonos móviles.

Mediciones: 128,131,428,824

Periodo: Del 10 de octubre del 2019 al 10 de enero del 2020.

Cobertura: 100 países.