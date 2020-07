Todo parece indicar que pasaremos varios meses más usando mascarillas como protección frente al coronavirus. En ese sentido, esta pieza se ha convertido no solo en un accesorio que evita el contagio, sino también en una prenda que sigue las tendencias de la moda. En algunos casos, con precios altísimos y al alcance de pocos.

Primeros casos

Los primeros en llevar estos productos de las pasarelas a estar en boca de todos fueron Fendi, Off-White y Louis Vuitton. Con precios entre los US$ 100 y US$ 350, las marcas de lujo marcaron la tendencia tras la última Semana de la Moda de París.

Eso dio pie a que, por ejemplo, la aristocrática revista Tatler, con mucha ironía, desde hace ya varios meses publicara en sus páginas una guía sobre “cómo vestirse en una pandemia”. A pesar del provocador titular, no le faltaba mucha razón. Según datos del portal de moda Lyst, las búsquedas de máscaras faciales de lujo crecieron en un 147% de enero a marzo de este año.

Asimismo, las personalidades e influencers alrededor del mundo han aportado a que esta pieza se vuelva una tendencia. La aparición de la cantante pop Billie Eilish con una mascarilla Gucci hizo que las búsquedas en el comercio online se multiplicaran, según el diario El País. Otras, como la supermodelo Bella Hadid y la actriz Gwyneth Paltrow, superaron el millón de “me gusta” en sus selfies con máscaras faciales.

Según Tatler, Off-White lidera el ranking de las marcas de máscaras más populares, con un 334% más de búsquedas que en el mes anterior. Le siguen Bape (+ 167%), Nike (+ 60%), Louis Vuitton (+ 24%) y Marcelo Burlon (+10%).

Las de lujo

La moda es una de las plataformas que existen para poder expresarnos. Pero no todos lo hacemos de la misma forma. Entre las mascarillas con mayor valor económico que existen en el mercado está la elaborada por Michael Ngo.

El diseñador, especialista en confeccionar trajes para las celebrities, también comenzó a vender mascarillas de lujo con precios que van desde los US$ 110 hasta los US$ 500. Esta última, por ejemplo, tiene incrustaciones de cristales Swarovski. Todas las ganancias del producto se destinan al banco de alimentos LA Food Bank.

La marca de diseño independiente Marine Serre también se sumó al negocio de las mascarillas de lujo. Se trata de una colección en la que, según el sitio oficial, “la innovación sueca se combina con las expresiones vanguardistas francesas”. Son tres diseños que llegan en cuatro tamaños. Tiene dos válvulas de exhalación que hacen que la máscara sea menos húmeda y el usuario tenga facilidad para respirar.

Asimismo, cuenta con una espuma nasal con memoria 3D y un clip ajustable para una mínima fuga de aire. Su precio: US$ 250. Sin embargo, a la fecha se encuentra agotada.

Otros diseños

xSuit es otra empresa de vestimenta que comenzó a fabricar máscaras para hombres y mujeres a raíz de la pandemia. Entre sus diseños destacan los hechos en 3D. Máscaras con alas de mariposa y dragón están entre las más demandadas. Tiene hasta cinco filtros diversos que no permiten el paso de alérgenos, polvo, pelo de mascotas, polen, humo, entre otros. El precio es de US$ 120 y cada filtro de repuesto cuesta US$ 20.

Por último, la diseñadora Collina Strada lanzó al mercado unas máscaras confeccionadas con materiales que ya no están disponibles. Estas tienen la particularidad de que se consideran únicas debido a que están hechas con tela de cantidad limitada. Su precio: US$ 100.

EN CORTO