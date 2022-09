La marca española de moda Sita Murt estará en el armario de la segunda temporada de “And just like that”, la secuela de “Sex and The City”, según indicó la consejera delegada de la compañía, Montserrat Figueras.

Figueras, que compró la compañía el año pasado, participó en la primera jornada del evento FashionLAB Market en Nueva York, una feria especializada del sector de la moda dirigida a compradores mayoristas y tiendas en Estados Unidos, donde comunicó la noticia a sus clientes.

La empresaria explicó que la estilista de la serie, muy seguida entre los amantes de la moda desde hace años, ha seleccionado cuatro prendas de su colección primavera-verano 2023 para el personaje de Nya Wallace, profesora y amiga de una de las protagonistas, Miranda Hobbes.

“Nos confirmaron que las habían seleccionado y que las ponían en el armario”, agregó Figueras, que espera que las piezas, entre ellas un “top” amarillo sin mangas de punto con abertura en la espalda, sean utilizadas durante el rodaje y adelanta un importante impacto de ventas.

Además, Sita Murt ha propuesto otras prendas de la colección al equipo de la serie y es posible que la propia Miranda cuente con esta marca en su vestuario, incluso quizás algún personaje más.

Figueres indicó que está enfocada en “reposicionar la estrategia” relacionada con el punto, que considera el “ADN” de la compañía, y que el interés de “And just like that” por su ropa es fruto de sus esfuerzos para promocionar y mover su producto en los mercados.