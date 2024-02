Sebastián Lott, consultor de marketing y relacionista público en moda, contó a Gestión que es importante especificar que en Perú no se hace diseños de alta costura, lo que sí se realiza son “acabados” para este mercado. Pese a ello, destacó la calidad del trabajo de muchos diseñadores peruanos que compiten con grandes marcas y que han participado en pasarelas mundiales.

Antes de entrar a detalles, Lott expresó que es importante explicar qué es la alta costura y por qué en Perú no tenemos esta rama de la moda.

“La alta costura en realidad es una rama de la moda en la cual, el diseñador o el creador hace 20 piezas exclusivas para el cliente. Esto nace en Europa varios años atrás. Las piezas de alta costura son vistas como arte, son piezas únicas hechas con materiales de alta calidad que son vistas como arte”, manifestó.

“En nuestro país no existe la alta costura, no hay ningún diseñador que haga alta costura porque para hacer alta costura tienes que tener un determinado número de personas en planilla, tienes que estar empadronado por la Cámara de moda de Francia, tienes que tener determinados números de colecciones anuales con determinados estándar de calidad”, precisó.

Una de las problemáticas que contó Lott es que en nuestro país, el consumidor peruano no está familiarizado a pagar un alto precio por una prenda y si lo hace no consume lo nuestro, pues prefiere lo extranjero, haciendo que esto se convierta en un problema para el diseñador nacional.

“Aquí no existe el público para la alta costura y si existe, prefieren consumir marcas como Gucci, Dior, Louis Vuitton. Va a preferir casas de moda de “alto prestigio”, pero no lo peruano porque no está familiarizado ni educado para eso”, acotó.

Una problemática que descose las oportunidades

Para la diseñadora de modas Malú Privat, es importante reconocer la calidad del artista peruano al momento de confeccionar sus prendas, teniendo en cuenta que si bien es cierto que en Perú no existe un mercado de alta costura como tal, los acabados que realizan los confeccionistas son verdaderas obras de arte.

“Nosotros hacemos piezas, detalles o colecciones con un alto control de calidad, basándonos en los acabados y los materiales y en la cantidad de producción de prendas en sí, más no al 100% como alta costura, pero eso no nos quita los grandes diseños que compiten en el exterior”, expresó para Gestión.

Además, sostuvo que existen algunas limitaciones en el país, como una buena casa de formación en moda, maquinarias necesarias, las telas, entre otros. Algo que ambos conocedores de la moda concluyeron es que aún no se da la visibilidad a la moda en el Perú, pero que sí es muy considerada en el exterior.

“En marzo estoy saliendo a Estados Unidos y me van a hacer una condecoración por la trayectoria. Además, voy a presentar mi última colección que se llama “Equilibrium”. Lamentablemente, estamos en un país (y no solamente en el rubro de la moda), en el que el talento es más valorado afuera que en tu propio país”, reflexionó.

Nos llevan muchos años de diferencia

Sebastián Lott hizo un comentario sobre lo atrasado que está nuestra industria de la moda frente a otros países. Por ejemplo, recordó que recién hace 12 años en Perú se desarrolló el primer Lif Week, Lima Fashion Week, mientras que en otros estados, eso se realizaba desde hace muchas décadas.

“Tenemos excelentes diseñadores de autor, tenemos excelentes diseñadores que trabajan las fibras peruanas y excelentes conceptuales a nivel joven, nosotros exportamos marcas que representan el ADN de fibras peruanas y eso es lo que hay que empezar a educar a consumir lo nuestro con orgullo”, declaró.

Antes de culminar, el experto en modas no dudó en reconocer talentos de grandes promesas de la moda peruana que llevan su talento a considerables pasarelas del mundo como Noe Bernacelli, Annais Yucra, Díaz Aliaga y más.

