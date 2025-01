Las marcas, cada vez más comprometidas con la diversidad, buscan redefinir los estándares de belleza y ofrecer opciones que celebren la individualidad. Aquí te contamos todo lo que viene para esta temporada.

Para Nayah Gamez, diseñadora e influencer, la moda de talla grande sigue las mismas micro tendencias de la moda standard. Según comentó para Gestión, este para este 2025 se verá mucho el color rojo, cortes en A, faldas globo y lazos.

“Las chicas están arriesgándose a usar prints más grandes y llamativos, no les da miedo de usar volumen y se están alejando cada vez más del famoso negro. Ya no nos estamos vistiendo para disimular, sino para vernos bien. Ahora ya la visión no es solo comprar lo más barato o que encuentre oferta, sino que sea ropa de calidad y que realmente sea una prenda que dure en el tiempo y que les quede bien”, sostuvo.

Tendencias 2025 para este verano. Foto: Difusión.

¿Cómo están cambiando las siluetas y cortes?

Particularmente en la zona del vientre hay un tiro más largo que el tiro del tamaño standard y en cuanto a cortes las pinzas siempre van a ser nuestras mejores amigas para resaltar nuestras curvas más bonitas.

Gamez sostuvo que la moda plus size, los diseños están pensados para realzar la silueta de manera estratégica. Por ejemplo, los pantalones y faldas con un tiro más largo en la zona del vientre, a diferencia del tamaño estándar, ofrecen mayor comodidad y ajuste. Además, los cortes con pinzas se convierten en aliados indispensables para destacar las curvas de forma elegante y favorecedora, realzando los puntos fuertes de cada cuerpo.

“Estrategias como usar multiaguja en la espalda permite que la prenda pueda ser moldeable al cuerpo, sin importar la tela. Este es un mercado en crecimiento y que tiene miras a crecer, yo pensaría que en un futuro más que plus size hablaríamos de una democracia en la moda, moda en tallas con un mismo precio sin importar la talla”, indicó.

Conoce más sobre las tendencias plus size para este verano 2025. Foto: Difusión.

Cambiando la “falsa percepción que daba el color negro”

Gina Zorrilla, fundadora de eventos plus size, señaló que los colores vivos y salir poco a poco de la “falsa” seguridad que daba el negro, es lo que ahora apuestan las diseñadoras de tallas grandes. “Más allá de los estilos de colores neutros tipo ‘old money’ es atrevernos a lucir colores vivos”.

“Por fin se está dejando atrás el clásico peplum, que era para disimular la pancita, y ahora se usan más blusas o tops de talle corto, o con hombros semi descubiertos, transparencias en mangas, animal print”, dijo.

“Los emprendimientos plus size, en general con las marcas independientes, al no trabajar en gran escala, se están enfocando en la comodidad como el brami top, un top con bra incluido, ya que muchas mujeres plus size tenemos busto pesado y el brasier te causa incomodidad si no usas una talla adecuada”, agregó.

Nuevas tendencias para este verano en Plus Size. Foto: Difusión.

La sostenibilidad en las tallas grandes

Algunas marcas en el segmento plus size están apostando por la sostenibilidad a través del uso de materiales como el algodón y la reducción de fibras sintéticas en sus prendas. También destacan innovaciones en procesos de producción, como el caso de una marca de jeans que ha optimizado su sistema de lavado, logrando reducir el tiempo y el uso de químicos. Sin embargo, la moda circular, que incluye la curaduría y restauración de prendas, aún no está plenamente integrada en este mercado.

“Aunque el precio sigue siendo un factor relevante en la decisión de compra, está dejando de ser el único criterio determinante para los consumidores”, sostuvo.

Zorrilla mencionó que desarrollo de marcas juveniles o de ropa más en tendencia permite que la inclusión en la moda vaya más allá de solo agregarle unos centímetros más al patrón. Los consumidores buscan una prenda que les realce la figura, que las haga sentir cómodas en sus actividades diarias, que sean adaptaciones de la ropa en tendencia, mayor variedad de colores y que te ayuden a combinar las piezas.

Tendencias 2025 para este verano. Foto: Difusión.

Percepción económica

Susana Saldaña, representante de los comerciantes de Gamarra, destacó que en la última década los diseñadores han implementado estrategias innovadoras para atraer a un público que busca desafiar los estereotipos de la moda. Este esfuerzo responde a una creciente demanda de hombres y mujeres interesados en demostrar que las tendencias pueden adaptarse a todos los tipos de cuerpos

En el emporio comercial de Gamarra, la producción de moda plus size se ha triplicado para satisfacer esta creciente demanda. Por tal motivo, destacó que este mercado muestra una tendencia positiva, impulsada por una mayor aceptación social y el crecimiento de marcas que apuestan por este segmento.

Sin embargo, uno de los mayores retos para las marcas de moda plus size radica en los patrones y la economía de escala. Muchas de estas marcas, al ser independientes o emprendimientos pequeños, no cuentan con el capital necesario para producir colecciones masivas, lo que limita la cantidad de piezas y modelos por colección.

Conoce más sobre las tendencias plus size para este verano 2025. Foto: Difusión.

“Esto las lleva a optar por colecciones cápsula y reposiciones estratégicas de los diseños más populares, aunque enfrentan quiebres de stock frecuentes. La falta de aceptación de modelos más audaces por parte del público genera saldos difíciles de vender, obligándolas a recurrir a ofertas o liquidaciones”, precisó.

“En la actualidad no hay tanta representación en las campañas publicitarias y cuando se ha dado la oportunidad de contar con un cuerpo “no normativo” es en talla L, XL y en un cuerpo curvy lo que causa un sinsabor, pues sienten que esa inclusión es forzada, ya que no se trata solo de cuerpos, sino de respetar la diversidad en colores, patrones, diseños y más ”, agregó.

