Un doctor que rompe mitos sobre la alimentación

Fabrizio Crudo, bajo el usuario @dr.fit.pe, fue convencido por su equipo de Instagram de abrir una cuenta en TikTok. El primer mes ya tenía un millón de seguidores. Ahora son 2.9 millones quienes lo siguen por sus videos sobre nutrición. “El formato que mejor funcionó fue el del paciente que no sabe nada y el doctor que intenta explicárselo de la manera más simple posible”, comenta Crudo sobre el contenido que crea para desmitificar algunas creencias en torno a la alimentación. “Siempre digo que aquí no encuentran mi opinión, solo información basada en ciencia”, explica Crudo, quien había practicado teatro profesional en el colegio y usó esta habilidad para hacer los videos más entretenidos, puesto que sobrepasan el minuto de duración. En esta red social, el 50% de sus seguidores son de México. Ya que durante la pandemia el número de sus seguidores en Instagram se multiplicó por 10, ahora el doctor Fabrizio cuenta con más pacientes en consultas de manera remota.

“Tengo una plataforma de pago y bastantes clientes, pero no es algo de lo que aún pueda vivir”.



El profesional de 33 años ha trabajado con marcas de salud como Pacífico Seguros, Magnesol, Colgate, Laboratorios Bayer, Listerine y la UPC. Destaca que al peruano no le gusta relacionar creadores de contenido con publicidad, pero espera mayor concientización de este sobre pagar por contenido. “Si la mitad de mi comunidad de Instagram pagara por una suscripción en mi plataforma de pago, no tendría que dedicarme a nada más”, indica.

Una maquilladora que halló la audiencia para su arte

Sandra Llosa (@sandrallosa) empleaba Facebook para comunicarse con sus clientes a las que atiende desde los 16 años. Ella realiza maquillaje para cualquier evento social y tiene su propio estudio. Con la disrupción de Instagram, decidió subir los resultados de su trabajo hasta que se fue animando poco a poco a mostrar su rostro. Las cosas cambiaron cuando empezó a practicar el maquillaje artístico y subir el proceso en TikTok. “Me uní un poco casi a la fuerza porque unas amigas me decían que intente, ya que estaba muy de moda. Pensé que todo eran bailes, pero poco a poco encontré artistas plásticos, músicos y cocineros”, cuenta. Así que lo vio como una oportunidad de descubrir talentos, explorar el suyo y llegar a una gran audiencia.

“Me gusta que en TikTok no necesitas millones de seguidores para que tu contenido sea visto”.



Ahora tiene 2.8 millones de seguidores. Preparar un maquillaje como el del personaje “Groot” de Marvel pasa varias semanas en la creación de prótesis y maquillarse un día entero. Además compra disfraces o busca la tela perfecta para diseñarse ella misma alguna pieza, como guantes. Muchos podrían decirle a Llosa que se aventurara en practicar su arte para películas del extranjero. Sin embargo, por ahora ella dice sentirse contenta creando y lo primero que desea hacer es culminar su carrera de psicología. “Hay que ver las cosas con calma”, concluye.

El profesor que hace olvidar “lo terrible” de las matemáticas

Jeffry Navarro (@jeffrey.navarro) cuenta con 5.7 millones de seguidores en TikTok. Además del Perú, lo ven personas de Latinoamérica, EE.UU. y Europa. ¿Por qué? Ayuda a entender los conceptos menos comprendidos de la matemática de manera atractiva y sencilla. Pero no es la única red que emplea. “TikTok no me paga nada, pero sí me abrió las puertas a otras plataformas como Kwai y YouTube donde sí puedo monetizar el contenido por cantidad de vistas. También he tenido convenios con distintas marcas relacionadas con la educación”, cuenta.

“Me encargo del contenido, pero ahora requiero ayuda con la edición e interacción con la comunidad”.



Tiene alumnos de distintas edades, la mayoría entre 13 y 17 años. Pero también ven sus videos adultos que quieren enseñar a sus hijos.

Las redes sociales ayudaron al profesor Jeffry a abrir su academia online con grupos de 20 a 25 personas. Desde Piura, dicta a alumnos de Lima, Arequipa, Cusco, pero también de Ecuador, Colombia, México y Argentina. Asimismo, ha hecho colaboraciones con la UTP, Claro y algunos colegios.

El maestro con especialidad en matemática y física con 34 años está convencido del potencial de las herramientas digitales para atraer la atención de los estudiantes.

Lo único que se necesita, resalta, es perder el miedo.