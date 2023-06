Suena “El nazareno” de Ismael Rivera, una salsa que invita a bailar y se mezcla con el sonido de los tenedores y las conversaciones. Las sencillas mesas de madera acogen a personas tan distintas entre sí. Trabajadores y residentes del barrio se confunden entre turistas, familias, grupos de hombres solos y madres jóvenes que luego tienen que ir a recoger a los niños del colegio. A todos los une la sazón de Renzo. Desfilan los ceviches, las sopas humeantes, los arroces que destilan aromas ahumados.

Almacén, es hermano mayor de Cumpa y Cumpita, los dos espacios más conocidos del chef. Abrió sus puertas apenas terminada la pandemia, cuando recién se retomaban las terrazas y la gente aún tenía miedo de salir. Pero al cruzar su puerta, todo era una fiesta de música y sabor.

Aquí, al mediodía se empieza picando y es difícil no compartir platos porque provoca cucharear hasta el plato del vecino. Chalaquitas diversas, de navajas, conchas o almejas y lechecitas de tigre para comenzar. No faltan las causitas con diferentes rellenos o un muchame de bonito curado, que viene con palta y tomate, al más puro estilo chucuitano. En el repertorio de Miñán, siempre encontraremos el toque norteño. Sus tortitas de choclo no solo acompañan los ceviches sino una chalaca de pota con un toque picante que reclama una buena cerveza.

Los cebiches son cosa seria. Indispensable el carretillero con chicharrón de pota y mariscos, pero también hay versiones originales como el ceviche de Paco con crema de palta y cecina de cocona. También destaca su cebiche caliente, preparado con chicha de jora y un delicado sabor ahumado. Renzo va a contracorriente de la sofisticación de los sabores de nuestra cocina. Basta con probar sus mariscos herradura con choclo frito, envueltos en una salsa de ají panca intensa y salvaje.

Termine la tarde con uno de sus arroces, como el chaufa caponero, que llega con trocitos de plátano frito y cubierto con una jugosa tortilla de langostinos o el arroz caldoso, con conchas de abanico, langostinos, loche y chicha de jora.

Almacén invita a probar una explosión de sabores anticucheros, norteños, selváticos y orientales. Una propuesta única y sabrosa, donde la sazón, la frescura y el buen manejo de los productos del mar son las claves de su éxito.





El dato

Acaban de lanzar su carta de sopas, todas clásicas de cevichería, pero con un giro personal, como el aguadito con chicharrón de pescado y chalaquita o la parihuela montada con cebiche.





Las claves

Colaboración. A veces Renzo invita a otros chefs amigos a intervenir en su carta con resultados sorprendentes. Estos pop ups se anuncian en sus redes sociales.

Productos de temporada. Es época de conchas negras y camarones. Pregunte por las preparaciones del día con estos productos.

Dirección. Calle Padre Amelio Placencia 126. Instagram: @almacencevicheria.