El nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa criticó en México los ataques hacia el periodismo por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante las conferencias que ofrece cada mañana y dijo que “transgreden” sus funciones.

“No me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función”, dijo.

Añadió que esta política del gobierno mexicano implementada desde su triunfo como presidente electo en el 2018 le resta “popularidad” y “eficiencia” al mandatario.

El narrador peruano (Arequipa, 1936) ha criticado en diversas ocasiones el mandato de López Obrador calificándolo de populista.

Ante su visita a México por diversas actividades culturales, el mandatario mexicano aseguró que será respetada la libertad de expresión del escritor quien en 1990 se refirió a este país como “la dictadura perfecta”.

El autor señaló que López Obrador se ha referido a él “de una manera muy negativa”, aunque aseguró que “está en su derecho de hacerlo”.

Vargas Llosa acude a Guadalajara para encabezar las actividades de la IV Bienal de Novela que lleva su nombre y que se desarrollará de jueves a domingo en diversas sedes de la Universidad de Guadalajara (oeste de México).

31 escritores iberoamericanos se reúnen en torno al tema “La literatura, último refugio de la libertad” bajo la organización de la Cátedra Vargas Llosa, la Universidad de Guadalajara, la Fundación Internacional para la Libertad y con el apoyo de la mexicana Feria Internacional del Libro.

El autor de la “Fiesta del chivo” estará presente en la inauguración y en el evento de la entrega del IV Premio de Novela Mario Vargas Llosa, además sostendrá un diálogo con la periodista argentina Leila Guerriero y la escritora mexicana Rosa Beltrán.

Los finalistas del premio, la colombiana Selva Almada, la española Rosa Montero, la mexicana Carmen Boullosa, el chileno Alejandro Zambra y el colombiano Juan Gabriel Vásquez abrirán las mesas de discusión moderados por la escritora y periodista peruana Patricia del Río.

El ganador del premio, el que este año contendieron 412 obras, se unirá a los galardonados de las ediciones anteriores, el español Juan Bonilla por su obra “Prohibido entrar sin pantalones”, el chileno Carlos Franz por “Si te vieras con mis ojos” y el venezolano Rodrigo Blanco Calderón por su libro “The Night”.

Las mesas de debate tocarán temas como la literatura en el aislamiento y la pandemia, la migración, las ficciones, la literatura y la libertad, la literatura como espejo de la historia con invitados como el peruano, el mexicano Alberto Ruy Sánchez, la española Olga Merino, la mexicana Ana García Bergua, la argentina Gabriela Cabezón Cámara, el cubano Rafael Rojas y el colombiano Santiago Gamboa.

Como parte de las actividades el Conjunto Santander de Artes Escénicas reestrenará el sábado la obra “Al pie del Támesis”, de Vargas Llosa, representada por primera vez en 2008 y que en esta ocasión será dirigida por el dramaturgo mexicano Antonio Castro, con la participación de los actores mexicanos Azucena Evans y Martín Altomaro.