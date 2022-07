Albert Einstein, uno de los científicos más influyentes del siglo XX, elogiaba continuamente a Marcel Grossmann, uno de sus amigos más cercanos quien contribuyó en el desarrollo de la Teoría de la Relatividad, detalla un artículo de la BBC Mundo.

“Sus apuntes podrían haberse impreso y publicado”, decía el también físico a la esposa de Grossmann en referencia a la época donde eran compañeros de clase en Suiza. “Cuando llegaba el momento de prepararme para mis exámenes, él siempre me prestaba aquellos cuadernos de apuntes, que eran mi salvación. Ni siquiera imagino lo que habría hecho sin aquellos libros”.

La amistad entre Grossmann y Einsten iba más allá de las clases. “Como estudiantes, nosotros, Albert Einstein y yo, a menudo analizábamos psicológicamente a conocidos comunes así como a nosotros mismos. Durante una de esas conversaciones, una vez hizo la observación precisa: tu principal debilidad es que no puedes decir ‘no’”, escribió el matemático.

Pero, ¿quién fue Marcel Grossmann y por qué causó admiración en Albert Einstein?

Biografía

Marcel Grossmann nación en Budapest (Hungría) en 1878. Su familia era procedente de Suiza, país donde viajó a los 15 años.

En su etapa de estudiante, asistió al Politécnico de Zúrich -actualmente conocido como ETH- donde conoció a Albert Einstein.

“Hay gente que dice que Einstein faltaba a clases. No estoy seguro de eso, tengo mis dudas, creo que Einstein era buen estudiante, asistía a las clases, pero sí sabemos que para prepararse para los exámenes, usó los apuntes de Grossmann”, dice Tilman Sauer, profesor de Historia de las matemáticas y las ciencias naturales en la Universidad de Mainz (Alemania), a BBC Mundo.

Su apoyo a Einstein

Walter Isaacson, autor de la biografía “Einstein, su vida y universo”, relata que el físico no encontró un empleo académico en nueve años posterior a su graduación en el Politécnico de Zúrich.

Gracias a Grossmann, quien le envió una carta donde le indicaba que realizaría una recomendación para que ingrese como funcionario en la Oficina Suiza de Patentes -situada en Berna-, Einstein obtuvo su primer empleo en 1902.

Durante su estadía en este puesto, el físico logró publicar su famosa teoría de la relatividad especial en 1905 y cinco estudios científicos que revolucionaron la física del siglo XX.

Albert Einstein considera que la ayuda brindada por Grossmann para conseguir su primer empleo fue “lo más grande” que realizó como amigo. Incluso, le dedicó su tesis doctoral como muestra de agradecimiento.

Etapa de profesor

Tras haberse graduado como docente especializado en matemáticas, Grossmann tomó el cargo de asistente de profesor en el mismo ETH.

Su conocimiento en las matemáticas lo hizo convertirse en un experto en Geometría no Euclidiana y Proyectiva, donde publicaría varios estudios sobre estas ramas..

“Nunca se permite dar clases durante horas y horas sin asegurarse de que sus alumnos entiendan lo que intenta enseñarles, como hicieron sus profesores cuando estaba en la escuela secundaria en Budapest. Por sus propias experiencias escolares, sabe que el placer de aprender y el éxito resultante son incomparablemente mayores cuando el material se enseña de una manera apasionante y fácilmente comprensible”, indica su nieta Claudia Graf-Grossmann, autora del libro “Marcel Grossmann: For the Love of Mathematics”.

En 1907, el matemático fue asignado profesor de geometría descriptiva en el ETH. En esta nueva posición, fue de gran influencia en el regreso de Albert Einstein en 1912 a esta institución como profesor de Física Teórica.

En este retorno, Einstein le comentó de sus ideas para formar un concepto en general de su teoría de la relatividad especial. “Me tienes que ayudar o me volveré loco”, expresó.

Desarrollo de la teoría

John Joseph O’Connor y Edmund Frederick Robertson, profesores de la Universidad de St. Andrews, cuentan en su artículo sobre el matemático que, en 1912, el físico tenía como objetivo “extender su teoría de la relatividad especial para incluir la gravitación” y necesitaba la ayuda de Marcel Grossmann.

“La necesidad de ir más allá de la descripción euclidiana del espacio-tiempo fue primero articulada por Grossman, quien persuadió a Einstein de que ese era el lenguaje correcto para lo que se convertiría en la relatividad general”, señaló a BBC Mundo -en 2020- David McMullan, profesor de Física Teórica de la Universidad Plymouth.

Grossmann le recomendó el trabajo del alemán Bernhard Riemann y el cálculo tensorial que desarrollaban los italianos Gregorio Ricci-Curbastro y Tullio Levi-Civita.

Es más, él mismo era un experto en relación al cálculo tensorial y sus fundamentos lograron convencer a Einstein.

Las geometrías no euclidianas

“En la segunda mitad del siglo XIX, se empezaron a desarrollar las geometrías no euclidianas y el concepto de geometría de Riemann, y eso era lo que Einstein necesitaba para establecer la teoría generalizada”, sostuvo a BBC Mundo Manuel de León, profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y académico de la Real Academia de Ciencias de España.

No obstante, el inconveniente era que Albert Einstein no estaba familiarizado con este campo. Por ello, el apoyo de Marcel Grossmann fue vital para despejar las dudas que tenía el físico.

A partir de aquel momento, se dio inicio a la elaboración de la teoría de la relatividad general.

Trabajos en conjunto

En 1913, Grosmann y Einstein publicaron un artículo que unía las matemáticas sofisticadas que conocía Grossmann y la física de Einstein. Este trabajo fue importante en la elaboración de la teoría general de la relatividad.

Sin embargo, ambos no encontraron las ecuaciones correctas del campo gravitatorio.

En 1914, dieron origen a otro artículo y en este mismo año decidieron poner fin a sus colaboraciones, pues Einstein aceptó tomar el cargo de profesor en Berlín, donde siguió indagando en el problema de la gravitación.

A finales de 1915, se logró y publicó la formulación definitiva de la teoría general de la relatividad que revolucionó la historia de la ciencia.

Einstein reconoció que su teoría se construyó en base a trabajos e investigaciones de diversos físicos y matemáticos, no obstante, meses posteriores a la publicación, le dedicó unas palabras especiales a Marcel Groosmann por su contribución.

“Quiero reconocer con agradecimiento a mi amigo, el matemático Grossmann, cuya ayuda no sólo me ahorró el esfuerzo de estudiar la literatura matemática pertinente, sino que también me ayudó en mi búsqueda de las ecuaciones de gravitación de campo”.