Las obras de Magritte, Boccioni y Picasso han compartido protagonismo este lunes en la subasta nocturna de arte impresionista y moderno de la casa Chritie’s en Nueva York, saldada con unas ventas totales por valor de US$ 191.9 millones.

La subasta constó de 58 lotes, los cuatro primeros de los cuales provenientes de la colección James y Marilynn Alsdorf, reconocidos coleccionistas y filántropos de Chicago.

En este contexto, el René Magritte "Le seize septembre" (1957), un óleo sobre lienzo, superó su valor estimado para venderse finalmente por 19,5 millones de dólares.

"La Forme uniche della continuità nello spazio" (Formas únicas de continuidad en el espacio), de Umberto Boccioni, fue una obra muy pujada hasta subastarse por 16.1 millones, cuando su estimación era de US$ 4.5 millones, un nuevo récord mundial de subastas para el artista, informó Chritie's.

En los tres primeros puestos estuvo "Femme dans un fauteuil (Françoise)" de Pablo Picasso, que obtuvo US$ 13.3 millones. Ejecutada entre el 29 de diciembre de 1948 y el 1 de enero de 1949, la pintura es una celebración de la entonces del artista Françoise Gilot, que estaba embarazada de su hija Paloma en ese momento. Fue una de las nueve obras de Picasso en la venta.

También se subastó del artista español "Coq", una escultura vendida por valor de US$ 5.8 millones, y el grabado "Le Suite Vollard" por US$ 4.8 millones.

Por otro lado, el bodegón "Anémones au miroir noir" (1919) de Henri Matisse obtuvo 5,2 millones de dólares, frente a una estimación previa de US$ 3 millones; "Pfeil zum Kreis" de Wassily Kandinsky (1930) se subastó por US$ 3.3 millones; y "La Madone à la guirlande" de Picasso, una gouache y acuarela sobre papel de 1904, fue vendida por US$ 2.9 millones.

También fue una buena noche para el surrealismo, con altos resultados para obras de Dalí, Tanguy y Magritte, incluido "Le Sabbat" de 1959, que logró casi US$ 10 millones.

En el caso de Dalí se subastó la pintura “Le cavalier a la tour” por valor de US$ 2.65 millones, una venta muy por encima de los US$ 900,000 estimados iniciales.