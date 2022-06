En lo que va del año, el mercado automotor de vehículos seminuevos de lujo, también llamados “de alta gama”, registra un dinamismo positivo. El consumidor vehicular aspiracional cada vez demanda más este tipo de vehículos ya que mantiene su valor agregado a nivel de ingeniería, tecnología, equipamiento, acabados, etc. Asimismo, ofrece un precio más accesible puesto que la diferencia económica versus un 0km es casi del -40%. En ese contexto, Ever Pérez, Gerente Comercial de OLX Autos Perú, presenta los resultados de su reciente análisis sobre la evolución del mercado de seminuevos de lujo durante este año.

Alternativa principal de compra: Entre los motivadores de compra de los vehículos seminuevos de lujo, no solo se encuentra el precio (hasta -40% del precio versus un 0km), sino también la oportunidad que presenta el mercado para la reventa. La depreciación de un seminuevo de lujo, a diferencia de un vehículo de gama media, es que su depreciación es casi nula, una oportunidad de reventa ideal. Para el cierre del año se espera un crecimiento del 25% en ventas de vehículos seminuevos de lujo, escenario positivo que puede verse impulsado más aún por los recientes avisos del nuevo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

Perfil del comprador: La demanda por vehículos seminuevos de lujo se encuentra liderada por jóvenes de entre 25 y 34 años con el 30%, seguido de los adultos de 35 años o más con el 70% de participación. En su mayoría se encuentran en Lima y Arequipa como los principales departamentos que engloban la demanda total en el país.

Marcas más demandadas: Con respecto a las marcas de vehículos seminuevos de alta gama más demandados de enero a mayo 2022) fueron principalmente las siguientes: Mercedes Benz (26.2%) Audi (22.8%) BMW (21.3%) Volvo (14.5%). En cuanto a modelos, los más solicitados en este segmento, figuran los biplazas, sedanes con carrocería coupé, gran coupé descapotables y SUV de altas prestaciones, con un kilometraje menor a los 80,000 km recorridos.

Ticket promedio más solicitado: Si bien, al inicio de este año los vehículos seminuevos lujo han tenido un leve incremento en sus precios, eso no ha afectado su demanda, pues estos tickets promedios siguen siendo menores a los de un 0km. Es así que los usuarios se inclinan por un seminuevo de alta gama en perfectas condiciones y con las mismas prestaciones con tickets que bordean los US$ 23,000 a US$ 24,000.