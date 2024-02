Tomemos como ejemplo el Hotel Logan en el centro de Filadelfia, que imprimirá la foto de tu ex en un saco de boxeo para que puedas golpear y hacer ganchos en una clase privada de fitness. Esa es solo una parte del nuevo paquete Romance Detox de US$ 500 del hotel, que incluye sesiones de meditación y spa (se puede reservar sin necesidad de pernoctar).

La gerente general de Logan, Jessica Bauer , dice que el componente del boxeo tiene sentido, dada la conexión de Filadelfia con el deporte debido a las películas de Rocky. Y a diferencia de los típicos pétalos de rosa sobre la cama, los chocolates sobre la almohada y una botella de champán bien fría, es divertido e inclusivo.

“No queríamos que el Día de San Valentín fuera un día festivo que no se pudiera celebrar si no se estaba en una relación”, comenta Bauer .

Una experiencia de boxeo novedosa: Imagínate poniendo la cara de tu ex en el saco de arena. Fuente: 10 Hands Fitness + Deportes de lucha

Ya sea que esto resulte ser un mero cebo para Instagram o se convierta en una nueva fuente de ingresos viable, el Hotel Logan no es el único que piensa en los huéspedes anti-San Valentín.

El Virgin Hotel de un año de antigüedad de Richard Branson en el vecindario NoMad de Manhattan instaló recientemente un “bar del desamor” temporal en su lobby; la exhibición interactiva gratuita consiste principalmente en una trituradora de papel y coloridos blocs de notas con instrucciones que dirigen a los invitados a triturar cartas de amor o recuerdos de antiguos amores.

Está adornado con fotografías de parejas de celebridades rotas como Brad Pitt y Jennifer Aniston o Joe Jonas y Sophie Turner. Cerca, debajo de un letrero de neón que dice “cry it out” (”desahógate”), hay un diván de terciopelo morado equipado con una gran caja de pañuelos. Las ofertas temáticas se crearon para hacer reír a los huéspedes o publicar imágenes virales en las redes sociales, o simplemente contribuir al ambiente irreverente del hotel.

El Virgin Hotel se divierte con decoraciones de San Valentín menos tradicionales. Fuente: Nikki Ekstein

Moxy NYC Downtown, un hotel con ambiente de fiesta en el distrito financiero, también presentará una temática de ‘hotel descorazonado’. Si se dirige a su Recreation Bar del tercer piso el 14 de febrero, encontrará cócteles a US$ 16 con nombres como Cupid’s Curse (la maldición de Cupido), elaborado con mezcal y licor de café. Habrá notas adhesivas en forma de corazón para escribir mensajes antirrománticos a tu ex y un DJ que tocará canciones de ruptura (espere oír mucho a Taylor Swift).

Si algunas de las ofertas parecen artilugios publicitarios, otras insinúan la posibilidad de negocios más grandes.

El Hotel Dominick en SoHo está utilizando el sentimiento anti-San Valentín para ayudar a vender sus nuevas sesiones fotográficas estilo boudoir de US$ 1,500, dirigidas a viajeros solitarios que pueden posar en grandes bañeras con amplias vistas de la ciudad. En una apuesta de marketing, el hotel llama a las sesiones fotográficas “un regalo romántico para uno mismo”, destinado a aumentar la confianza.

Ya existe una prueba del concepto de que este tipo de rodajes pueden generar mucho dinero. En destinos turísticos como la isla griega de Santorini y Jamaica, las sesiones fotográficas de lujo para mujeres (que a menudo incluyen un “vestido volador”) se han convertido en motivo para planificar un viaje, a pesar de su costo de más de US$ 600 la hora.

El paquete “Capture Me” en el Hotel Dominick ofrece sesiones de retratos para viajeros solitarios. Fuente: The Dominick

Todo esto se produce a medida que en los hoteles cada vez más huéspedes se registran solos. La Asociación de Agentes de Viajes Británicos dice que el número de personas que se van de vacaciones sin compañía ha aumentado del 6% en 2011 al 16% en 2023.

En EE.UU., las búsquedas en Google de “viajes en solitario” alcanzaron un máximo histórico en enero, al igual que las búsquedas de “viajes femeninos en solitario”, según datos de Google Trends. El hashtag #SoloTravel en TikTok tiene más de 702,000 publicaciones y la asombrosa cifra de 7,800 millones de visitas.

¿Por qué entonces tener el corazón roto en casa cuando puedes tenerlo en un hotel de lujo?

Un cóctel de “corazón roto” en Recreation Bar. Fuente: Recreation Bar

