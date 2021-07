Luis Barboza es ingeniero industrial y un gitano del mundo. “Es lo que somos todos en el sector hotelero”, sostiene el gerente general de The Westin Lima & Convention Center. A pesar de esa agitada vida, sin embargo, siempre halla un espacio para la familia. Después de las conversaciones con huéspedes y reuniones con clientes, Barboza solía llegar para preparar la cena a sus hijos. “No importaba si era una pizza o un par de huevos revueltos, ellos querían que lo hiciera su papá”, cuenta el ejecutivo.

¿Su tiempo libre se centra en los niños?

Me gusta hacer también deporte. Pero por un tema de mucha vitamina A, es decir los años, ahora disfruto más actividades con mis hijos. Y me enseñan mucho. Uno de ellos tiene Síndrome de Down. Es un guerrero. Cuando pensamos que algo se le puede dificultar, él nos demuestra que no. Podrá llevar los platos temblando, pero no se le caen.

¿Y los engríe mucho?

A mi novia de 10 años, o sea mi hija, y a mí nos encanta ir a comer todas las cosas prohibidas de la dieta. También ver películas juntos y entrenar. Es mi cómplice.

¿Cómo es un día perfecto con ellos?

Ir con Esteban a las siete de la mañana a buscar diferentes tipos de panes artesanales en Lima. Vamos a las panaderías que iba de chico. Mientras tanto, se levantan la reina y la princesa de la casa. Con la última, Helena, me voy a hacer deporte. Ella agarra sus patines y nos quedamos un par de horas en el Pentagonito. Las tardes son de teatro, películas o libros.

¿Tiene mucho apego a la cultura?

Sí, vamos a Casatomada por un buen libro y un café. Personalmente también me gusta mucho la investigación.

¿Se dedica a ella?

Amo enseñar. Siempre trato de dar alguna cátedra. Por ejemplo, dictaba un taller de diseño de hoteles.

¿Por qué le gusta enseñar?

Mi padre decía que la mejor forma de retribuir a la sociedad era con la enseñanza. Pero a los profesores hay que dividirlos en dos grandes campos, aquellos que se dedican a la investigación y análisis; y los que no poseen tanta metodología pero sí mucha experiencia.

Usted es del segundo perfil...

Dictaba con un arquitecto. Él tiene mucha más ciencia sobre planos, escalas, lo que tiene que ver con conceptualización del producto. Yo, en cambio, aporto mucho sobre la parte operativa.

¿Y cuál cree que es el perfil de profesor del presidente?

No tengo muchas luces sobre eso. Nunca he estado en el campo de educación primaria. Lo que tengo es la misma incertidumbre que todos los peruanos. Estamos expectantes. Lo que puedo decir es que cultura y turismo siempre estamos para apoyar al gobierno de turno.

Dice que manejar un hotel es como conducir una pequeña ciudad. ¿Diría que durante la pandemia esa ciudad se convirtió en un pueblo tranquilo?

Fuimos uno de los que nunca detuvo operaciones. En la primera etapa consolidamos los huéspedes y peruanos repatriados. Pero como estábamos en cuarentena, pasamos a perseguirlos para evitar que usen las escaleras, a vigilarlos por las cámaras o apagar los ascensores.

¿Cómo abordar esa situación?

Era sicológicamente complejo. Sabíamos que además de lavarse las manos, necesitaban también limpiar la mente. Así que armamos grupos de WhatsApp para compartirles contenido digital que les ayudara.

¿Quién es su mano derecha en la empresa?

En hotelería tienes mano derecha e izquierda, y diría que no son dos, sino hasta seis. La de recursos humanos, finanzas, seguridad y tres operativas.

HOJA DE VIDA

Nombre: Luis Barboza.

Cargo: Gerente general de The Westin Lima & Convention Center.

Tiempo en el cargo: 6 años.

Educación: Ingeniería industrial y hotelería.