El último domingo, Lewis Hamilton se coronó campeón mundial de la Fórmula 1 por sexta vez. A diferencia de las otras cinco ocasiones, esta vez la celebración del piloto británico fue serena, sin la euforia de los finales pasados.

A la madurez de sus 34 años, el conductor de Mercedes se pone a un título de la leyenda Michael Schumacher, que obtuvo siete en su carrera.

¿Qué le depara al hexacampeón en las próximas temporadas del circuito de monoplazas?

Nuevas metas

Conseguir el ansiado séptimo campeonato no será fácil para Hamilton.

Ferrari, a pesar de la sequía de logros de los últimos años, tiene en la mira la temporada 2020.

“El próximo año vamos a ver un cambio de poder y a un sustituto (Ferrari) en la parte de arriba de la clasificación”, declaró el expiloto Nick Heidfeld a Sky Alemania.

Pero la competencia no solo será contra Sebastian Vettel y Charles Leclerc, ambos integrantes de la escudería italiana, sino con alguien de su propio equipo. “Sé que puedo batir a Hamilton y mi victoria en Austin es una prueba de ello”, señaló el finlandés Valtteri Bottas, que el domingo finalizó primero en Austin.

Cambios

A ello hay que añadir los cambios que se preparan para la Fórmula 1 a partir del 2021, que son los más significativos que afrontará en siete décadas de historia.

“Es un gran reto para mí como piloto, para ver mis habilidades y usar las cosas que he aprendido a lo largo de los años”, afirmó Hamilton.

Por el lado de Mercedes, hay confianza en el británico.

“Si le damos a Lewis un buen auto el próximo año y tiene una buena temporada, no hay razón para que no pueda alcanzar los registros de Michael (Schumacher)”, indica Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes-Benz en F1.

El ejecutivo, asimismo, confía en que Hamilton decida alargar el contrato que tienen ambas partes y que hace poco fue renovado hasta el 2020. El piloto gana más de US$ 40 millones anuales, incluyendo bonos, pero nunca faltan los rumores de que Ferrari pretende sumarlo a sus filas por más dinero.

“No me veo yendo a ningún otro lado. Me encanta estar aquí, en Mercedes”, dijo el décimo tercer deportista mejor pagado del mundo, según Forbes.

“Tengo la idea de continuar con ellos incluso más allá de la Fórmula 1”, agregó en entrevista, según Marca.

Un lado activista

“El mundo entero está hecho un desastre. A los líderes mundiales no les importa el medio ambiente”, escribió en sus redes sociales el automovilista semanas atrás.

Y es que el tener el título casi asegurado en esta temporada le permitió al conductor enfocar sus pensamientos en otros asuntos.

Uno de ellos es la preservación del planeta. “Vi un documental y me afectó porque me hizo recapacitar acerca de todas las cosas que suceden y que seguramente no sabemos. Eso me inspiró y me animó a hacer algo”, explicó días después.

Este nuevo estilo de vida hizo que el británico vendiera su avión privado, que prefiera manejar un auto eléctrico en vez de la colección de deportivos que posee y que no permita que los integrantes de su familia ni de su equipo compren objetos de plástico.

“Lo quiero todo reciclable, hasta el desodorante y los cepillos de dientes”, expresó el flamante campeón.

De otro lado, Hamilton se convirtió en vegano hace dos años y tampoco deshecha la posibilidad de incursionar en el cine y en la música.

En Corto

Auspicios. Hamilton posee ingresos anuales por US$ 55 millones, de acuerdo a Forbes. De ese monto, aproximadamente US$ 10 millones provienen de auspicios.

El deportista empezó a trabajar con Tommy Hilfiger en el 2018, pero además cuenta con el apoyo de marcas como Sony, Monster Energy, Police, Puma, Bose y L’Oréal.

Cifras

3

TÍTULOS consecutivos logró Hamilton en los últimos años. Se suman a los conseguidos en el 2008, 2014 y 2015.

445

MILLONES de dólares cuesta aproximadamente el desarrollo de un monoplaza para las carreras de F1.