Esa magia es el conocimiento del tipo de tierra, clima, humedad, presencia de brisa, radiación y calor en el entorno de cultivo de la uva, entre otras características. Esa magia es el dominio en técnicas de riego, de poda, de cosecha, de selección de la fruta, de tipo de levadura a emplear, entre otros detalles críticos para vinificar. Esa magia es mucha inversión en equipos y tecnificación, en conocimiento, por ejemplo, de tipos de tapones para cada tipo de caldo a envasar. Las magas y magos son los enólogos.

Intipalka, marca de vinos premium de la familia Queirolo, que tiene la mayor producción a nivel nacional de vinos y piscos, trajo al país en 2018 a Luis Gómez, técnico agrario y enólogo argentino para hacer los ajustes convenientes para la evolución de sus vinos. Este enorme acierto de Queirolo se reflejó en los reconocimientos nacionales e internacionales que empezó a coleccionar.

Recientemente, tuvimos la suerte de conversar con Luis Gómez y de catar nueve de sus creaciones. Cada etiqueta en su respectiva gama me presentó a otra Intipalka, con vinos tipo europeos pero con toda la expresión de Ica. Me sorprendieron el Moscatel de Alejandría, el famoso Número 1 y un tannat ligero al que llamaré “tannat de verano”. Una etiqueta que aún no sale al mercado que también tuvimos la suerte de probar fue un Sauvignon Blanc del 2022, que me encantó.

Claves

Carrera. En el Perú ya existe la carrera de enología y vitivultura en la universidad San Juan Bautista.

Enólogos extranjeros en Perú. Tabernero cuenta con el francés Bertrand Jolly; Viña Vieja Finca Rotondo, con el enólogo chileno Oscar Mancilla y Tacama, con el francés Frédéric Thibaut.

En lata. A mediados del 2020, en plena pandemia, la bodega Viña Vieja lanzó el primer vino peruano enlatado de 473 ml, con opciones de vino dulce en Gran Borgoña, blanco de Chenin Blanc, Gran Rosé y tinto a base de Malbec.