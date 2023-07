Cosmopolita. Karen Horning, gerente general de Carat, es una mujer de mundo. Nació casi por casualidad en el Perú (su padre es alemán y su madre chilena), cursó sus estudios en Alemania, vivió en Indonesia, México, y luego viajó a innumerables lugares.

¿Cómo así pudo conocer tantas ciudades?He viajado mucho porque mis padres, por trabajo, siempre se mudaban de país en país, pero sobre todo porque he sido nadadora de la selección peruana. He participado en los Panamericanos de Indianápolis y Cuba, también en los Sudamericanos de Argentina y Colombia. En el 88, también fui a Seúl para las Olimpiadas.

¿Cómo le fue en Seúl?Batí el récord nacional. Y recién hace dos o tres meses, después de 27 años, otro peruano lo ha superado.

¿Ese fue su mayor logro deportivo?Como récord, sí. Pero como logro personal, también he sido campeona de dos torneos sudamericanos.

¿Sigue practicando natación?Sí, pero ahora como máster y con menos ambiciones (risas). Ya no me enfoco tanto en los tiempos, sino en la diversión y en interactuar con la gente.

¿Qué le enseñó la natación que puede aplicar en su vida?Me enseñó la disciplina. Cualquier deportista no logra nada sin disciplina para entrenar. Hasta ahora me despierto a las 6 a.m. de lunes a domingo.

Laboralmente, ¿cómo el deporte ha influido en usted?En el trabajo y en la natación, si tienes un objetivo, te esfuerzas más. Pero si no lo tienes claro, no sabes qué hacer y divagas.

¿Cómo llegó a Carat?Inicialmente, quería estudiar Física, pero mi temor era que, si me metía a la ciencia, iba a terminar en el laboratorio hablando con átomos. A mí me gusta mucho el tema de la comunicación, así que opté por estudiar Economía, que tiene de ambos lados. Al final, hice una especialización en Marketing.

¿Qué es lo que más le atrae de su trabajo?Encontré aquí mi camino de mantenerme en el tema numérico y a la vez en la parte comunicativa. Me encanta reunirme con los clientes, entender sus objetivos y después preguntarme "¿qué tengo que hacer numéricamente para llegar a sus objetivos?".

EN CORTOAl agua. El primer contacto de Karen Horning con una piscina fue algo traumático. "Mis padres me metieron a una academia de natación y me contaron que hice un escándalo en el agua. Nadie hubiera creído que, 15 años después, me iba a ir a una olimpiada como nadadora", expresa.

HOJA DE VIDANombre: Karen Horning.Cargo: Gerente general de la central de medios Carat.Hobbies: Nadar, viajar y cocinar.Récord olímpico: 2:37.84, estilo pecho, 200 metros. Idiomas hablados: Alemán, castellano, inglés y un poco de francés e indonesio.