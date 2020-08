El presidente de Amazon, Jeff Bezos, considerado el hombre más rico del mundo ha logrado acumular una fortuna de US$ 200,000 millones, informó la revista Forbes, que apunta que en los cuarenta años que lleva haciendo seguimiento de las personas más ricas del planeta, nadie había logrado alcanzar este hito.

Forbes apunta que el logro del multimillonario ha sido posible después de que las acciones de Amazon cerraran la jornada bursátil del miércoles en la bolsa de Nueva York revalorizándose por encima de 2%, con lo que su fortuna dio un salto de US$ 4,900 millones superando los US$ 200,000 millones.

Según la revista, el valor de los bienes del empresario de 56 años a las 17.50 GMT del miércoles en la bolsa de Wall Street ascendía a US$ 204,600 millones, en torno a US$ 90,000 millones más que el segundo hombre más rico del mundo, Bill Gates, cuya fortuna se valora en US$ 116,100 millones, de acuerdo con Forbes.

Las acciones de Amazon cerraron la jornada con un aumento de 2.85%, aunque a las 21.00 GMT, durante las operaciones electrónicas posteriores al cierre del parqué de Nueva York, los valores de su empresa perdían 0.08%.

La revista considera que incluso teniendo en cuenta la inflación, la fortuna de Bezos es la mayor jamás amasada.

En este sentido, apunta que Bill Gates, que se convirtió en el primer multimillonario en superar los US$ 100 mil millones, nunca se ha acercado a la cifra que ha superado Bezos.

La compañía fundada por Bezos ha sido una de las empresas tecnológicas que se ha beneficiado de las medidas de aislamiento impuestas en decenas de países en todo el mundo y sus acciones se han revalorizado cerca de 80% desde el comienzo del año.

Así, el empresario, que es también el dueño del periódico Washington Post o de la empresa aeroespacial Blue Origin, ha visto como aumentaba su fortuna de US$ 115,000 millones, el 1 de enero, a US$ 200,000 actuales.

Forbes apunta que Bezos posee el 11% de Amazon, lo que representa el 90% de su fortuna.

El multimillonario se divorció el año pasado de su esposa MacKenzie Scott a quien cedió un 25% de las acciones que poseía en Amazon.

En la actualidad, Scott, con una fortuna de US$ 63,000 millones, está considerada por la revista como la decimocuarta persona más rica del planeta.