La economista y docente Janina León ha sido elegida por mayoría para liderar el Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su elección la convierte además en la primera mujer en 50 años que llevará las riendas de dicho cuerpo docente.

Su elección es histórica a nivel académico…

Tengo la esperanza de que hayan votado en buena medida por mi plan más que porque yo sea mujer. Me encanta ser la primera mujer, más aún a puertas del bicentenario.

¿Con este cargo dejará de dictar clases?

Voy a dejar de dictar parcialmente, pero voy a mantener a mis asesorados de tesis.

¿Qué caracteriza a sus clases?

Creo que uno va cambiando. Cuando converso con los antiguos egresados, que ahora considero mis amigos, siempre destacan haber trabajado muy cercanamente con ellos. Yo era bastante más joven, me sentía generacionalmente cerca a ellos y mi trato siempre fue bastante horizontal. También destacan la calidad de las clases, aunque sería mejor que eso lo digan ellos.

Volviendo en el tiempo, ¿por qué estudió economía?

Lo decidí en el colegio, seguramente. Hicieron algunas pruebas vocacionales y probablemente ahí sentí que la carrera de economía conjugaba mis intereses de ayudar en algunos aspectos de la sociedad y explorar mi capacidad cuantitativa. Comprendí que la economía conjuga esas dos áreas y se plantea el desafío de encontrar grandes políticas para diversos problemas que enfrenta una sociedad.

¿Tenía otras opciones?

Sí, cuando me hicieron las pruebas me salió para ser trabajadora social, monja, química o matemática pura.

¿Desde cuándo es docente?

Empecé a ser jefa de prácticas por el año 80. He hecho consultorías, otro tipo de trabajos, pero la docencia ha sido mi plataforma, mi piso; la Católica, mi casa, y jamás me lo he cuestionado.

No cualquiera puede dedicarse a la enseñanza…

En una vocación y un desafío porque las generaciones cambian, las valoraciones y uno mismo, ¿no? Tu lectura de la realidad, tus intereses se modifican según las etapas de la vida.

¿Qué diferencia a los estudiantes de ahora con los de antes?

Los jóvenes de antes eran más motivados políticamente. Si me hubieras hecho esta pregunta hace dos meses, te hubiera dicho que las generaciones de hoy no se mueven. Después de haber visto las manifestaciones, ya no se puede decir eso. Los jóvenes siempre dan el mensaje del malestar de las cosas que están pasando, además que ahora los ayudan las redes.

Fuera del trabajo, ¿qué disfruta hacer?

Me encanta el jazz, la samba, la música instrumental. Me ha gustado siempre el deporte, sobre todo el vóley, pero hace tiempo que no practico.

¿Y en cuestión de libros?

Literatura latinoamericana y española. Autores como Gabriel García Márquez y otros no tan políticamente correctos, como Bryce Echenique.

¿Su libro favorito?

“Ensayo sobre la ceguera” y “Ensayo sobre la lucidez” de José Saramago.

Se volvieron a leer mucho a raíz de la pandemia…

La pandemia no es solo un problema de salud, sino que ha degenerado en problemas sobre cómo nos relacionamos como entes sociales. Las dos novelas de Saramago me ayudaron a entender muchas cosas.

EN CORTO

Preparación. León sostiene que toma tiempo preparar una clase. “Prever posibles preguntas, por ejemplo. La gente joven está cada vez más informada, las nuevas generaciones están cada vez más preparadas y también es palpable lo desigual de preguntas y motivaciones de los chicos. Todo eso hace que uno mejore y reformule no solo el contenido, sino la manera de llegar a los estudiantes”, afirma.

HOJA DE VIDA

Nombre : Janina Castillo León.

Cargo : Jefa del Departamento de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Estudios : Licenciada en Economía (PUCP), Master of Arts (Ohio State University), Magíster en Economía (PUCP) y Doctor of Philosophy in Development Economics (Ohio State University).