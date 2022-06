La actriz peruano-estadounidense Isabela Merced es el último fichaje del universo cinematográfico de Marvel, en el que debutará con “ Madame Web ”, una película derivada de la saga “Spider-Man” y cuyos derechos son propiedad de Sony Pictures.

Merced compartirá pantalla con Dakota Johnson, Sydney Sweeney y Celeste O’Connor , según una exclusiva publicada por el diario estadounidense Deadline.

Aún se desconocen los detalles acerca de la trama de “Madame Web”, que presentará a la audiencia un personaje que hasta ahora solo había aparecido en los cómics de “Spider-Man”, saga en la que debutó en un número publicado en 1980.

El éxito mundial de “Spider-Man: No Way Home”, que ya es la cuarta película más taquillera en la historia de Estados Unidos con una recaudación total de US$ 735 millones, ha propiciado que Sony siga apostando por la saga con este “spin-off”.

Por su parte, Merced, que nació en Estados Unidos, pero también cuenta con la ciudadanía peruana, es uno de los talentos en alza de Hollywood.

Tras protagonizar con Eva Longoria y Eugenio Derbez la película “Dora and the Lost City of Gold”, estrenará “Father of the Bride”, un proyecto que le ha unido a estrellas de la talla de Gloria Estefan, Diego Boneta, Andy García y Adria Arjona.

Antes, presentó este verano “Sweet Girl” en Netflix, un thriller que protagonizó con Jason Momoa y Manuel Garcia-Rulfo.

También se ha adentrado en el mundo de la música, colaborando con Sebastián Yatra y Danna Paola.