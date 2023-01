Así, los exámenes internacionales más comunes son los de Cambridge Assessment English: Key (KET), Preliminary (PET), First (FCE), Advanced (CAE) y Proficiency (CPE); seguido del TOEFL (Test of English as a Foreign Language) y el IELTS (International English Language Testing System); los cuales toman como referencia el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) .

En diálogo con gestion.pe el Jefe de E-learning y Proyectos Especiales en Británico, Gustavo Sánchez, señala que en país ya existía una demanda de peruanos por realizar estos exámenes internacionales, solicitados y realizados por estudiantes para llevar estudios técnicos o universitarios en el exterior así como profesionales, quienes buscaban capacitarse fuera del país.

“No ha subido ni ha bajado (la demanda se exámenes). Siempre ha habido un interés por ellos, lo que ha cambiado son las razones por las que lo toma, más ahora en la situación política en donde hay muchos ‘sueños de fuga ’, mucha gente quiere salir del país o sus hijos, entonces saben que una de las formas de poder hacer vida afuera es con un examen internacional que los ayude”, sostuvo.

En ese sentido, dijo que tanto los estudiantes como profesionales culminaban su etapa de estudios o capacitación y tras ello, regresaban al Perú para aplicar lo aprendido en sus respectivas áreas. Sin embargo, ahora la situación es otra.

“Un examen internacional te va a ayudar a ingresar a una universidad y estudiar en el extranjero o mejorar tu perfil en el trabajo, tanto para trabajar fuera del país o trabajar también en el Perú. La diferencia de ahora es que la gente se quiere ir y quedarse fuera. Antes estudiaban y regresaban, ahora buscan quedarse en el país que han estudiado”, dijo.

En cuanto a la población estudiantil, Sánchez indica que este grupo buscar llevar estudios universitarios en el extranjero principalmente en tres rubros: Administración, Técnico y Científico; y Educación. Respecto a los profesionales, este población busca conseguir empleo en empresas dedicadas a Administración, Telecomunicaciones y Banking; y principalmente son para ocupar puestos medios.

Preparación previa y oportunidades

Por su parte, Franco Viale, Head of Performace de Políglota, señaló a gestion.pe que en su plataforma también reciben a estudiantes que buscan prepararse previamente para realizar estos exámenes internacionales de inglés.

Detalló que los estudiantes toman principalmente cursos entre 12 y 18 meses, con lo cual se encuentran listos para dar el siguiente paso.

“Hay un porcentaje importante de personas que llegan a esta plataforma con el objetivo final de dar uno de estos exámenes (internacionales)”, apuntó.

De igual manera, indicó que han identificado tres perfiles de peruanos que estudian inglés. El primero de ellos son los profesionales entre 26 y 36 años de edad, que buscan tener un segundo idioma para desarrollarse en su propia empresa, buscar oportunidades en otras empresas o en otros países.

“De hecho, desde el 2020 (se observó) el incremento de gente que se empezó a dedicar a trabajos tipo ‘freelance’ o buscar teletrabajos para tener mayores ingresos y lo hacen en plataformas del extranjero y para ello se requiere del idioma inglés” , sostuvo.

El segundo perfil que han identificado es el estudiante de viaje de 26 y 36 años de edad, que básicamente busca una experiencia de conocimiento de otro país y que ve como una necesidad conocer el idioma para poder comunicarse.

Finalmente el tercer perfil es del estudiante, que buscan realizar estudios en el extranjero, ya sea de un segundo idioma, una carrera universitaria, especialización o maestría.