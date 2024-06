Ya cuenta con un departamento propio, un auto nuevo, su propia oficina y colaboradores bajo su cargo. ¿Cómo lo logro?, ¿cuándo empezó? Gestión conversó con el joven empresario para conocer sus inicios y su proyección sobre el mercado peruano.

¿Cómo inicias en el mundo del e-commerce?

Estudié en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el 2017 comencé vendiendo pan con pollo para buscar fuentes de ingreso.

Cuando tenía 18 años investigué sobre las importaciones de China. Mi mamá me aconsejó que vaya al Centro de Lima y hable con los chinos que ubicaban allá.

Vendía en la universidad productos de tecnología chinos, de bajo precio, como audífonos, cables, cargadores. Un cable me costaba S/ 2 a S/ 3 y lo vendía a S/ 15, audífonos que me costaban S/ 3 y los vendía a S/ 15 o S/ 20, así empecé a hacer mi primer capital.

Ganaba entre S/ 3,000 a S/ 4,000 al mes. Pero, luego de unos meses empecé a tener competencia, y pensé que tenía que expandirme a todo Lima y al Perú. Investigué sobre creación de páginas webs, anuncios en redes sociales, Facebook Ads, porque veía qué empresas pequeñas publicitaban y también quise hacerlo.

En el 2017 hice mi sitio web, en WordPress, en Shopify. Madrugué varios días. Aprendí sobre anuncios e invertí dinero. Hice capital y continué revendiendo productos del Centro de Lima.

A sus 25 años, Dante Oliveros lidera una comunidad de jóvenes emprendedores. Foto: Instagram/dante.contemp

¿En qué invertías?

En el 2018, estaba entre idas y vueltas sobre dejar la universidad. Hice mi primera importación de productos de tecnología por avión. Una importación pequeña de aproximadamente US$ 500.

En el 2019 decidí mudarme solo y contraté a mis primeros trabajadores. En el 2020, llegó la pandemia y no hice actividades por dos semanas. Cuando se alargó el toque de queda, empecé a vender mascarillas. Hice mi primera importación por barco, traje mascarillas con un contenedor.

Tuve un problema porque no presenté algunos permisos y perdí mucho dinero. Quedé un poco endeudado con el banco, debía S/ 70,000, pero lo pagué; me tomó como dos años, pero seguí con el emprendimiento.

¿En qué momento decides incorporar la inteligencia artificial?

Muchas personas emprendían también y había mucha competencia, a diferencia del 2017 o 2018. Vi que tenía que innovar porque todos vendían online, de la misma manera. En 2021 a 2022, vi nuevas formas de diferenciarme en el mercado para ganar más.

Antes solo vendía por fotos o promociones, pero hice videos, practiqué con mis marcas y los productos que tenía. Utilicé otras plataformas y las complementé con IA en la creación de videos; también incorporé herramientas de IA para la gestión de clientes. A su vez, desarrollé aplicaciones de IA.

¿La IA fue una gran fuente de ingresos?

En el 2023, hice un par de inteligencias artificiales que me dieron algo de dinero, pero no grandes cantidades. Vendí, pero no tanto como con las tiendas online. Investigué más desde que salió ChatGPT.

Estoy seguro de que en Estados Unidos hay conocimiento de primer nivel. Si quieres destacar tienes que saber inglés y aprender de IA.

El año pasado, aprendí, investigué y desarrollé una app encargada de generar libros, pero no fue muy exitosa.

Posterior a ello, también desarrollé una IA con un software llamado GoHighLevel, que permite a desarrollar tiendas online. Con esta aplicación me fue bien porque la complementé con mis cursos y ahora mis alumnos la utilizan.

Empecé a generar dinero por suscripción. Ellos me pagaban el curso y yo les enseñaba a utilizar mi aplicación.

Dante Oliveros y su socio Flavio abrirán una tienda de iPhones. Foto. Dante Oliveros

¿En qué consiste el curso que brindas?

Investigación de mercado: enseño a investigar y elegir un nicho en específico, además de sus intereses, sus gustos; incluyendo los pros y contras que puedan. También deben tener en cuenta la cierta experiencia que posean en algunos rubros. Eso es una ventaja a diferencia de otros. Creación de una tienda online: crear y automatizar una plataforma e-commerce, de tal manera de que no les demande mucho tiempo en la gestión. Edición de videos: es importante crear videos porque eso va a llamar la atención de la gente, genera confianza y es importante es entretener al espectador. Importaciones: enseño los pasos de la importación desde China y otros países. Las aplicaciones que pueden usar y la rentabilidad que les puede generar. Publicidad en redes sociales: creamos anuncios publicitarios o campañas en Facebook Ads y Tiktok Ads. Analizamos el alcance y las métricas que se generan con el contenido que se ha creado Inteligencia artificial: enseño y brindo herramientas de IA que permitan impulsar y facilitar las ventas de un negocio.

Considero que estos pasos son indispensables para tener un buen negocio. Obviamente, se tiene que ir aprendiendo más, pero para empezar está muy bien.

Si se vende online, pero no se importa, probablemente no haya un buen costo, ni buenos márgenes. Si se vende online y no se hacen buenos videos, tampoco vas a llegar a un buen público, ni a tener engagement.

¿Cuánta rentabilidad se puede llegar a tener?

Tuve alumnos que estaban vendiendo y, luego de un mes, empezaron a vender S/ 2,000 a S/ 3,000 al día. Tuvieron que parar sus campañas porque se les salía de las manos. Todo lo que enseño son herramientas, pero lo que es bastante importante es elegir qué vender y cómo diferenciarte en el mercado. Si no encuentras una buena oferta en el mercado y vas a vender lo mismo que todos, es difícil que crezca tu negocio.

Estadísticamente, uno de cada cuatro peruanos vende algo, de manera informal o formal. Es un gran desafío porque tienes que ser mejor. Antes, solo le ofrecías un producto a alguien y lo compraba. Ahora no solo tienes que ofrecer el producto, sino generar confianza, tener el respaldo de una página web, subir videos para ser más transparente, aparecer en tus videos. Tener un mayor valor agregado.

Dante Oliveros enseña cómo crear un emprendimiento y cómo impulsar las ventas. Foto: Instagram/dante.contemp

Además del mentoring, ¿qué otros negocios manejas?

Tengo un equipo de 11 personas con las que vemos mis negocios. Me dedico también a la producción textil porque tengo una tienda online de ropa y zapatillas, las prendas las fabrico en un taller en Gamarra e importo zapatillas y sandalias de China porque tienen buenos costos.

En cuanto a las importaciones, estoy probando con nuevos productos como motos eléctricas y paneles publicitarios. La vez pasada traje unos 100 paneles y ahora estoy trayendo 500 más porque se vendieron rápido. Así voy testeando con nuevos productos y voy abriendo otro tipo de negocios.

También estoy desarrollando una IA que servirá para ayudar a mis alumnos a que busquen productos ganadores, que los ayuden a buscar los artículos que están en tendencia, que se venden más en otras partes del mundo.

¿Cuál es la proyección con la venta de los iPhone?

Estoy abriendo una tienda para vender iPhone con mi socio. La tienda física la inauguraremos la próxima semana en Jesús María. Nos proyectamos a abrir otra tienda más los próximos 3 o 4 meses.

Ahora tenemos mucha demanda con el video que publicamos porque llegaron más de 12,000 mensajes. Estamos vendiendo bastante.

Hemos negociado bien con un proveedor de iPhone reacondicionados en Estados Unidos. La primera inversión que hemos hecho es de US$ 10,000. Ahora, estamos haciendo otra importación del doble porque tenemos varios pedidos. La gente ha reservado y estamos creciendo bastante rápido.

¿Qué expectativas tienes para los próximos meses?

Planeo que mi marca personal crezca porque quiero hacer videos en otras partes del mundo. Debo dejar mis proyectos corriendo y estoy planeando un viaje a China para octubre porque se me presentó una oportunidad de negocio allá; luego recorreré Europa. Quiero demostrar que un peruano como yo puede hacerlo.

No acabé con la carrera de Economía, pero lo que yo quise lograr al culminar, ya lo tengo. Pensaba tener un carro y empezar a comprarme un departamento. Ahora, ya tengo un departamento pagado, tengo carro, tengo oficina.

También quiero que la comunidad crezca a nivel global. Considero que las importaciones van a dar mayores ingresos de manera inmediata porque los peruanos son consumidores de productos físicos. No están muy acostumbrados a suscripciones o a comprar softwares, pero de acá 5 o 10 años, la IA y desarrollar aplicaciones con ella, generará bastantes ingresos.

