En el mundo de los negocios, a veces los cambios más significativos comienzan con decisiones simples pero audaces. Este es el caso de un joven emprendedor que, hace cinco años, residía en Rochester, Nueva York, Estados Unidos, y trabajaba en un puesto gerencial por US$17 la hora. Su historia es viral en las redes sociales.

Sin embargo, en 2018, una inspiración vino de la mano de un amigo que lo alentó a mudarse a Filadelfia y comenzar un negocio de máquinas expendedoras. Utilizando US$10,000 de sus ahorros, invirtió en una máquina expendedora de snacks, otra de bebidas, dos lectores de tarjetas de crédito, productos alimenticios y de bebida, así como en los costos de entrega.

Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento paralelo que generaba solo US$5,000 durante su primer año, en 2022 se transformó en la empresa Joyner Vending, alcanzando ventas de US$500,000, un aumento notable desde los US$300,000 en 2021. Hoy en día, su negocio se extiende por seis estados.

Aquí están las lecciones principales que aprendió en su año emblemático sobre cómo construir un negocio paralelo lucrativo:

Haz que tu negocio sea fácil de encontrar en línea. Una de las decisiones más inteligentes que tomó fue invertir $2,000 para actualizar su sitio web. Esto incluyó cambiar el diseño y dedicar más recursos a la optimización para motores de búsqueda. El año pasado, vieron un aumento en el interés de empresas que querían trabajar con ellos. Aproximadamente cinco nuevas empresas contactaban cada mes, muchas de las cuales estaban insatisfechas con sus proveedores actuales y buscaban reemplazarlos.

No temas atraer nuevos tipos de clientes. En el pasado, principalmente trabajaban con escuelas y edificios de oficinas. Pero este año, comenzaron a brindar servicios a empresas manufactureras. Esto tuvo un gran impacto en sus ganancias porque estas empresas ofrecen precios subsidiados. Esto significa que los productos de las máquinas expendedoras tienen descuentos para los empleados, quienes reciben una tarjeta prepagada con un límite de gasto. Al final del mes, entregan un informe de ventas y una factura, y el lugar les paga la diferencia. Los precios subsidiados han garantizado miles de dólares en ventas mensuales.

Cuanto más crezcas, más personas necesitarás contratar. En 2022, colocaron máquinas en oficinas que están abiertas las 24 horas, con entre 400 y 700 empleados presentes todos los días. Algunas de estas ubicaciones les han generado ingresos de hasta cinco cifras al mes. Algunas oficinas están en diferentes estados, por lo que el desafío fue contratar suficiente personal para manejar la reposición de stock. Tienen algunas ubicaciones que necesitan reabastecimiento los siete días de la semana, con una cuenta que lo necesita dos veces al día. Ha habido momentos en los que él mismo ha tenido que volar para reponer las máquinas. Pero después de aproximadamente tres meses, lograron establecer un sistema de contratación más estable. Actualmente tiene 10 empleados, y todos excepto uno son a tiempo parcial.

Los errores solo son fracasos si no aprendes de ellos. Este año, cometieron un error: colocaron muchas máquinas en dos universidades en Pensilvania que pensaron que sería una gran oportunidad. Después de gastar aproximadamente US$90,000 en 20 máquinas nuevas, lectores de tarjetas, productos y personal, resultó que las universidades no fueron una buena inversión. Las retiraron cinco meses después. Si hubieran continuado con ellas, les habría llevado aproximadamente cinco años recuperar la inversión. Mi mejor consejo es no tener miedo de admitir que te equivocaste y moverte rápidamente una vez que esté claro que tu inversión podría ser utilizada para opciones mejores.

Recompensa a los demás. Este año, una de sus principales prioridades es conseguir ubicaciones para cada uno de sus empleados. Quiere ayudarlos a iniciar su propio negocio de máquinas expendedoras. También quiere ayudar a la máquina expendedora de su madre. Recientemente le regaló una en su ciudad natal de Rochester, Nueva York. Están emocionados de ver hacia dónde los lleva esto.

Su objetivo en 2023 es alcanzar US$1 millón en ventas. Puede ser una meta ambiciosa, pero él cree que siempre se debe apuntar alto.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

Más historias de startups

Te recomiendo este video

VIDEO VIRAL | Dona $1.000 millones para pagar matrícula de estudiantes de Medicina pero pone una singular condición. (Albert Einstein College of Medicine)