El camino hacia el éxito no es una línea recta. Para Pang Gek Teng, emprendedora de Singapur, su trayectoria estuvo llena de obstáculos y fracasos antes de alcanzar el éxito con su cadena de supermercados. Esta es su inspiradora historia viral de cómo superó cinco fracasos en los negocios antes de crear un imperio que genera millones de dólares.

Pang Gek Teng creció en una familia tradicional en Singapur. Sus padres siempre le recomendaron seguir la vía segura: obtener un título universitario y un trabajo estable. Aunque completó sus estudios en Australia, donde obtuvo un título en gestión y marketing, nunca se sintió completamente realizada. Trabajó en el sector bancario, pero sabía que no era su verdadera vocación. “Tengo esta cosa conmigo, que si no creo en algo, es muy difícil para mí hacerlo”, dijo Pang a CNBC Make It.

De banquera a emprendedora

En 2015, después de dejar su trabajo en la banca, Pang decidió lanzarse al mundo del emprendimiento. A lo largo de los siguientes seis años, fundó cinco empresas, incluyendo una agencia de turismo, un negocio de alquiler de bienes raíces, un negocio de relojes, un restaurante de granos y un servicio de entrega de comida casera. Lamentablemente, todos estos proyectos fracasaron.

En 2021, después de regresar a Singapur, Pang tenía apenas 362 dólares australianos en su cuenta bancaria. Estos fracasos y la falta de estabilidad financiera le hicieron cuestionarse si debía seguir emprendiendo. Sin embargo, a pesar de las dudas y los fracasos, Pang no se dio por vencida.

Mientras conducía en 2021, recordó su tiempo en Surry Hills, Australia, y se le ocurrió la idea de abrir un supermercado inspirado en la cultura australiana. Con el apoyo de un amigo de la familia, Alvin Lau, quien invirtió 400,000 dólares singapurenses, Pang pudo fundar Surrey Hills Grocer.

El éxito y la expansión

En diciembre de 2021, Pang inauguró su primer Surrey Hills Grocer en Singapur. El concepto fue un éxito inmediato, y pronto expandió su negocio a cinco ubicaciones en todo el país. En 2022, Surrey Hills Grocer generó 8 millones de dólares en ventas, según declaraciones no auditadas de la empresa.

Pang también ha ampliado su línea de negocio con la creación de productos para mascotas, y está trabajando en el desarrollo de nuevos conceptos de restaurantes que incluyen un restaurante de ramen japonés, un restaurante español y un restaurante taiwanés de shabu.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

