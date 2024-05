En el competitivo y dinámico mundo de la gastronomía, la demanda por obtener reservas en restaurantes de alta categoría puede ser intensa. Un estudiante universitario de segundo año ha encontrado una oportunidad única en este mercado: vender reservas de restaurantes, lo que le ha permitido generar más de US$105,000 en ingresos.

Alex Eisler, estudiante de segundo año de la Universidad de Brown, encontró un negocio secundario lucrativo en medio de sus estudios de matemáticas aplicadas e informática. Desde noviembre de 2022, Eisler ha estado revendiendo reservas para restaurantes populares a través de Appointment Trader, una plataforma que conecta a quienes tienen reservas con quienes las necesitan, utilizando un modelo de subasta.

El negocio de revender reservas

Eisler, quien se describe como un amante de la comida, se topó con Appointment Trader mientras buscaba una reserva para cenar en un popular restaurante neoyorquino. Pronto se dio cuenta del potencial del negocio de revender reservas, y comenzó a experimentar con diferentes métodos para adquirirlas, desde usar Resy, un servicio propiedad de American Express, hasta llamar directamente a los restaurantes.

Aunque inicialmente tuvo éxito limitado, Eisler decidió aplicar sus habilidades en informática para crear un bot que le ayudara a automatizar la obtención de reservas. Con esta herramienta, pudo aumentar significativamente el número de reservas que podía adquirir y, por ende, vender a través de Appointment Trader.

Resultados impresionantes

El éxito de Eisler en este negocio secundario ha sido notable. Ha vendido reservas para algunos de los restaurantes más exclusivos, y la transacción más cara que ha realizado fue una reserva de US$1,358 en un restaurante omakase en Boston. En Nueva York, vendió una reserva para el almuerzo en Maison Close por US$850, y otra en Carbone por US$1,050.

Aunque el negocio de Eisler es claramente rentable, sostiene que su motivación no es solo el dinero. “Solo quería conectar la oferta con la demanda”, comentó Eisler a Business Insider. Sin embargo, su negocio le ha permitido embolsarse $70,000 en ingresos netos después de deducir las comisiones de Appointment Trader, que oscilan entre el 20% y el 30%.

La polémica de revender reservas

El negocio de reventa de reservas no está exento de controversias. Algunos propietarios de restaurantes están preocupados por el impacto de los bots y los revendedores en la experiencia gastronómica y la lealtad del cliente. Eric Ripert, chef y copropietario del renombrado restaurante Le Bernardin, explicó a The New Yorker que el uso de bots para obtener reservas puede llevar a pérdidas si las mesas reservadas no se ocupan, además de impedir que los restaurantes obtengan datos valiosos de los clientes.

Para contrarrestar estos problemas, plataformas como Resy y Tock están implementando medidas para desactivar cuentas de revendedores y combatir el fraude. La industria de restaurantes está en proceso de adaptarse a estos cambios, buscando un equilibrio entre la innovación tecnológica y la equidad para todos los clientes.

