En un mundo donde la búsqueda de ingresos adicionales se ha convertido en una constante, la historia de Francisco Rivera destaca como un ejemplo inspirador de cómo un esfuerzo secundario puede convertirse en una fuente principal de ingresos. Con solo 26 años, Rivera ha logrado ganar la impresionante suma de US$462,000 al año con tan solo 20 minutos de trabajo diario, gracias a su negocio paralelo. Su historia de éxito es viral en las redes sociales.

El viaje de Rivera hacia el éxito comenzó de manera inesperada. Residente de Orlando, Florida, Estados Unidos, en febrero de 2023, se encontraba trabajando a tiempo parcial para una empresa de tutorías en línea. Sin embargo, cuando la demanda de sus servicios disminuyó tras el reinicio de las actividades extracurriculares después del Covid-19, Rivera decidió explorar otras vías de ingresos.

Fue entonces cuando descubrió un video en YouTube sobre emprendimientos de impresión bajo demanda, donde los vendedores crean diseños para productos como camisetas o tazas. Estos diseños se suben a plataformas como Etsy o Amazon, y cuando un cliente realiza un pedido, un fabricante imprime el diseño en el producto y lo envía.

Con ingenio y astucia, Rivera decidió incursionar en un nicho poco explorado: la venta de velas orgánicas con etiquetas ingeniosas. Utilizando herramientas como Canva para diseñar y Printify para conectar con fabricantes, creó su propia tienda en Etsy, sin imaginar el éxito que le esperaba.

El año pasado, su tienda en Etsy generó ventas por un total de US$462,000, lo que le permitió renunciar a su trabajo como tutor en diciembre de 2023. Rivera estima que entre el 30% y el 50% de cada venta se convierte en ganancia neta, después de descontar los gastos de la plataforma Etsy y los costos de marketing.

Lo más sorprendente es la cantidad de tiempo que dedica a su negocio: solo 20 minutos al día en promedio. Aunque algunos días trabaja hasta dos horas adicionales investigando tendencias y diseñando nuevas etiquetas para velas, el resto de su tiempo lo dedica a perseguir una carrera musical.

Rivera resume a CNBC Make It su enfoque de manera sencilla pero poderosa: “Estoy ganando más de lo que nunca he ganado, haciendo menos de lo que nunca he hecho”.

Sin embargo, detrás de este éxito también hay desafíos. Rivera señala el problema de los imitadores, personas que replican sus diseños o frases populares para saltar al primer lugar en los resultados de búsqueda. A pesar de las dificultades, él prefiere centrarse en crear nuevos productos en lugar de luchar contra los copiones.

Al compartir su experiencia, Rivera ofrece un consejo valioso para quienes desean emprender en este camino: mantenerse flexible y adaptarse a las demandas del mercado. Para él, la clave del éxito radica en la capacidad de ajustar estrategias y no aferrarse a ideas que no generan resultados.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

