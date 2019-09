Como vicepresidente de Lenovo para Latinoamérica, la labor de Gaspar Fernández-Concha es hacer frecuentes viajes por los países que están entre México y Argentina.

Para el ejecutivo, volar no supone un problema. Pues antes de ocupar su actual cargo, trabajó para una empresa aeronáutica, además estudió Administración de Aviación. Su experiencia, sin embargo, no se limita a estas dos industrias.

¿Qué hacía antes de llegar a Lenovo?

Previo a Lenovo, trabajé 12 años en IBM, en el área de servicios. Y antes de eso, estuve en British Air Space, una compañía aeronáutica.

¿Qué tan complejo fue pasar de una industria a otra?

No es tan diferente. La tecnología también está en la industria de aviación, solo que la evolución y cambios de esa tecnología toma más tiempo porque tiene que ser certificada por más profesionales o instancias gubernamentales.

¿Por qué la tecnología evoluciona más rápido en informática?

Porque en la tecnología que entra en operación en informática puede haber errores, pero se resuelven sobre la marcha. El único tema de seguridad es la protección de la información, pero no pones en riesgo la vida de las personas, como sí ocurre en aviación.

¿Y en cuanto a gestión de empresa?

No hubo muchos cambios porque el negocio es similar. Vendes para tener unos ingresos, una ganancia y eso se da en todas las industrias. El producto y el servicio eran distintos, pero el manejo no.

Trabajó para IBM y ahora Lenovo. ¿Se considera ‘techy’ o aficionado de la tecnología?

No soy ‘techy’. Siempre le digo a mi gente: ‘Entiendo el tema técnico y qué hay hacer, pero no el detalle’. Mi fuerte es cómo hacer que el negocio sea eficiente y cómo tener buenos equipos de trabajo. Pero mi debilidad es no ser ‘techy’.

¿Le ha generado algún inconveniente esa debilidad?

Cada uno tiene fortalezas y algunas debilidades, aunque prefiero llamarlas oportunidades. Y, donde hay oportunidades, tienes que traer a gente que pueda ayudarte y que haga que todo suceda.

Al ser Lenovo una empresa con presencia en varios países, ¿cómo maneja el tema de la comunicación?

Cada viernes tengo llamadas con toda la región para ver cómo nos ha ido y qué medidas tenemos que implementar. Es nuestro sistema de administración.

¿Cuántas personas son en esas llamadas?

Somos 23 personas en diferentes zonas horarias.

¿Qué es lo más complicado de ese forma de trabajo?

Cuando entra una persona nueva al grupo. Por lo general, hago reuniones uno a uno para romper el hielo. El tema del relacionamiento o verse cara a cara es clave.

Una vez fuera del trabajo, ¿qué le divierte hacer?

Paso tiempo con mis hijos. Vamos a jugar fútbol o al parque.

¿Juega bien al fútbol?

Antes practicaba, pero ahora pateo la pelota (se ríe).

Usted ha estado en la industria aeronáutica, ¿ha pilotado alguna vez?

Sí, parte de mi carrera fue hacerlo. Tengo licencia pero ahora no puedo hacerlo porque me falta un examen. Dejé de pilotear aviones, pero tengo más de 200 horas en avionetas.

¿En qué se asemejan pilotar y gerenciar?

No se puede pilotar un avión, no funciona, si no tienes un buen equipo detrás de ti. También tienes que confiar en tus instrumentos. Cuando todo está en neblina, confías en lo que marca el velocímetro, la temperatura u otros marcadores para llevar el avión de un punto a otro de forma segura.

En Corto

Estrategia. Lenovo, compañía de origen chino, se fundó en 1984 por un grupo de 11 ingenieros encabezados por Liu Chuanzhi. En 2005 Lenovo compró la división de computadores de IBM por US$ 1,270 millones (US$ 655 millones en efectivo y US$ 600 millones en acciones). Así, obtuvo los derechos de las líneas de productos como ThinkVision, ThinkPad, ThinkCentre, entre otros.

Hoja De Vida

Nombre: Gaspar Fernández-Concha.

Cargo: Vicepresidente de Lenovo para LATAM.

Estudios: Administración de Avión (Florida Institute of Technology).