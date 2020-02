Friends tendrá reencuentro: ¿Cuánto cobrará el elenco por participar en el especial de HBO Max?

HBO Max confirmó el viernes que el elenco de la serie “Friends” realizará un reencuentro que será emitido por dicha cadena televisiva. El anuncio fue replicado en Instagram por el reparto principal de la serie, con Jennifer Aniston a la cabeza.

Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt Leblanc, David Schwimmer y la misma Aniston publicaron en sus respectivas cuentas oficiales de la red social una imagen en donde se puede ver a todos el elenco en un automóvil que se desplaza a toda velocidad.

La leyenda ‘‘Está ocurriendo’’ acompañó la imagen que corresponde a un poster promocional de la serie producida en la década de 1990.

La semana pasada, HBO Max anunció que a partir de mayo comenzará a emitir la exitosa serie que se estrenó en 1994. Sin embargo, la cadena confirmó este viernes que también habrá un reencuentro. “El elenco de Friends se reunirá en un especial televisivo por HBO Max”, señaló la cadena.

¿Cuánto cobrará el elenco de Friends por el reencuentro?

De acuerdo con la revista Variety, las seis estrellas recibirán al menos US$ 2,5 millones cada una por participar en el especial que aún no tiene fecha de emisión. Sin embargo, otros medios afirman que el monto sería mayor.

Deadline informó a inicios de mes que Cox, Kudrow, Perry, Leblanc, Schwimmer y Aniston recibirían entre US$ 3 y US$ 4 millones de dólares por aparecer en ese espacio, mientras que The Wall Street Journal situó la cifra entre los US$ 2,25 y los US$ 2,5 millones por cabeza.

El formato del reencuentro será un programa estilo “retrospectiva” con entrevistas a cada integrante del reparto, en grupo e individual, según adelantó semanas atrás “The Wall Street Journal”.