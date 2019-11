Este 23 de noviembre River Plate y Flamengo se verán las caras en Lima por la final de la Copa Libertadores 2019. Ambos equipos llegan en un gran momento, según el desempeño que muestran en sus propias ligas. River es cuarto lugar en la Superliga Argentina, pero a un punto del líder Boca Juniors. Flamengo, de otro lado, lidera la tabla del campeonato brasileño y tiene una ventaja de 11 puntos con el segundo puesto, a falta de cinco fechas por jugarse.

A pesar de que la prensa deportiva sostiene que Flamengo llega como favorito al último partido de la Libertadores, lo cierto es que en este tipo de encuentros nada está dicho. Sobre todo si delante tienes a River Plate, que viene a Lima para defender el título que consiguió el año pasado en este mismo torneo.

Más allá de lo deportivo, ¿cómo llega en el aspecto económico el Flamengo?

Valor de mercado y auspiciadores de Flamengo.

El club con más socios

Hoy, 15 de noviembre, Flamengo cumple 124 años desde su fundación en Río de Janeiro. Sin embargo, la escuadra rojinegra no nació como un equipo que practicaba el balompié, sino como un club de remo. De hecho, su nombre oficial es Clube de Regatas do Flamengo, en referencia al deporte y al barrio en el que se fundó. Su paso al fútbol recién se dio años después, en 1911.

En la actualidad, el ‘Mengao’ cuenta con más de 40 millones de hinchas en Brasil, casi el 20% de los habitantes del país. Asimismo, este año el Flamengo está cerca de romper un récord por segunda vez en el año. Según el portal Globoesporte, la cifra de socios del club es de 145,000. Debido a la gran demanda de los fanáticos, los dirigentes bloquearon el ingreso de nuevas membresías antes de la final de la Copa Libertadores.

De acuerdo a la página de Flamengo, hay seis tipos de membresía para los hinchas. La más económica es para los niños, con un costo de US$ 5.7 al mes. Esta brinda descuentos en experiencias, acumula puntos de fidelidad y ofrece rebajas en productos oficiales. Por el contrario, la más costosa tiene un precio de US$ 70 mensuales y cuenta con beneficios como descuentos en todos los tickets y prioridad para la compra de entradas en eventos importantes, como la final del 23 de noviembre.

De esa forma, Flamengo es el equipo brasileño con más socios. Está por delante d e Internacional (126,400), Atlético Mineiro (110, 000), Gremio (91,000) y Corinthians (81,000).

El Maracaná es la casa del Flamengo.

El regreso de un grande

Flamengo tiene una nueva oportunidad de coronarse campeón de la Copa Libertadores después de 38 años. Y es que el equipo rojinegro ya ganó una vez este torneo. Fue en 1981, cuando el ‘Mengao’ venció al Cobreloa de Chile por dos goles a uno. Ese encuentro, que se jugó en el estadio Centenario de Montevideo, tuvo como protagonista al astro brasileño Zico. Esa noche, el mediapunta de Flamengo anotó los dos tantos de la victoria y además se convirtió en el goleador de esa Libertadores.

Desde ese entonces, ese campeonato ha cambiado mucho. No solo en el aspecto puramente futbolístico, sino también en el económico. En la actualidad, es el torneo de clubes que más paga a los clasificados. Este año, la Conmebol aprobó una bolsa de premios por US$ 161,900 millones para todo el desarrollo de la Libertadores.

Hasta el momento, Flamengo cobró US$ 8.4 millones por llegar hasta esta fase. Si el 23 de noviembre gana la final, se llevará un monto acumulado de US$ 20.4 millones. De no hacerlo, tendrá un premio de US$ 14.4 millones.

Aquella vez que Flamengo campeonó en la Libertadores, también lo hizo en la Copa Intercontinental (hoy llamada Mundial de Clubes). Se enfrentó al Liverpool en una fría noche de Tokio. Los brasileños ganaron lucieron todo su fútbol y ganaron contundentemente por tres goles a cero a los ingleses.

Esta vez, Liverpool ya está clasificado para el Mundial de Clubes y es un gran favorito a ganarla. ¿Podrá Flamengo repetir la historia? Este 23 de noviembre comenzaremos a despejar algunas dudas.

El estratega y el goleador

El hecho de que Flamengo pueda convertirse en el mejor equipo de Sudamérica se debe, sobre todo, a dos integrantes del plantel.

Uno de ellos es el portugués Jorge Jesús, entrenador de Flamengo desde junio de este año. A pesar del poco tiempo en el cargo, el estratega está a punto de llevar al Flamengo a lo más alto en la liga de Brasil y a nivel internacional.

En su país natal, Jesús ganó tres títulos con Benfica entre los años 2009 y 2015. Su paso por el fútbol europeo, de acuerdo a Forbes, hizo que desde el inicio el entrenador le inyecte a Flamengo un estilo más ofensivo, con presión en todo el campo y con una férrea línea de defensa. En 34 partidos de la liga brasileña, el equipo tiene 72 goles a favor y 30 en contra.

Brazil's Flamengo team coach Jorge Jesus gestures during the 2019 Copa Libertadores semifinal first leg football match against Brazil's Gremio held at Gremio Arena, in Porto Alegre, Brazil, on October 2, 2019. / AFP / NELSON ALMEIDA

El otro artífice del buen momento del Flamengo es Gabriel Barbosa Almeida, mejor conocido como ‘Gabigol’. El atacante brasileño debutó en el Santos a los 16 años y pronto fue catalogado como el futuro Neymar. Tras tres temporadas en los que cautivó a los hinchas por su olfato goleador y después de conseguir una medalla de oro con la selección olímpica en Río 2016, fue vendido por US$ 33 millones a Inter de Milán.

Pero ‘Gabigol’ no fue el mismo en la Serie A italiana. En 2017, fue elegido como el peor jugador extranjero de la liga. Eso hizo que el Inter buscara otros destinos para el delantero. Así fue que llegó al Benfica en la temporada 2017/18 y que volviera al Santos en la siguiente.

A mediados del 2019, llegó a Flamengo. Desde esa fecha, el zurdo hizo 22 goles en los últimos 24 partidos.