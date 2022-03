“Me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas”. Con este mensaje escrito hace dos días en su cuenta de Twitter, Tom Brady anunció su regreso a los Tampa Bay Buccaneers, el equipo de fútbol americano con el que logró coronarse campeón de la NFL en 2021.

El “retiro” le ha durado seis semanas a Brady, que vuelve a sus 44 años para jugar su temporada número 23. De esa forma, tratará de ampliar el envidiable palmarés que tiene hasta la fecha: siete anillos de campeón (seis con los New England Patriots y uno con los Buccaneers), cinco veces MVP del Super Bowl y tres veces de la temporada regular. Ante estas cifras, muchos expertos lo llaman el mejor de todos los tiempos.

Bolsillos llenos, corazón vacío

“He amado mi carrera en la NFL y ahora quiero utilizar mi tiempo y energía en otras cosas”, dijo cuando anunció su retiro hace seis semanas. Algunos de esos asuntos son las tres empresas que cofundó: Autograph, un sitio de coleccionismo digital especializado en NFT deportes y entretenimiento; Brady, su marca de ropa, y TB12 Sports, un negocio de suplementos de entrenamiento y nutrición.

Asimismo, el jugador tiene puestas sus fichas en la plataforma de criptomonedas FTX y la plataforma de creadores SageSpot.

De hecho, Autograph consiguió recaudar US$170 millones en una ronda de inversión, pero al parecer ni eso logró llenarlo tanto como un touchdown.

Las películas tampoco se comparan a la emoción del juego en el césped. Pues se anunció hace menos de un mes que será productor y también aparecerá en una nueva cinta llamada “80 for Brady”. ¿La firma detrás? Endeavor Content, una compañía que él mismo creó en el 2020 para desarrollar documentales, largometrajes y programas de televisión.

Así, protagonizará la historia real de cuatro mejores amigas que son muy fans del equipo de los Patriots de Nueva Inglaterra y llevan a cabo un viaje por carretera para ver la Super Bowl de 2017, donde conocerán a su estrella.

La mente en el juego empresarial

La agencia Bloomberg también reportó que durante el mes y medio de paro del mariscal de campo, este aprovechó para presentar 26 solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos.

Quería poner su nombre en una serie de categorías de productos, desde entrega de alimentos, agua embotellada, barras de proteínas, restaurantes y boutiques minoristas hasta productos para el cuidado de la piel, velas, anteojos, joyas, muebles y equipos de gimnasia.

Esta mentalidad de empresario es la que hizo posible que durante 22 años de carrera, Brady lograra ganar más de US$ 291 millones, de acuerdo con el sistema deportivo Spotrac. Sumado a ello, están US$ 160 millones por sus contratos fuera de la cancha, asegura Forbes.

Adquisiciones

El negocio de bienes raíces es en el que más ha explorado Brady. Su actual mansión vale US$ 17 millones en Miami. Pero junto a su pareja Gisele Bündchen practican el ‘house flipping’, que consiste en comprar una propiedad en desuso a bajo precio y remodelarla para después obtener una mayor ganancia tras venderla.

Anécdota. Tras el anunciado retiro, se llevó a cabo una subasta por el balón que Brady lanzó para lo que se suponía sería su último touchdown. El subastador creía que se vendería por más de US$ 1 millón, debido a que su primera pelota de touchdown ganó US$ 428,841 el año pasado. Pero finalmente se vendió por US$ 518,628.