Los títulos de Naomi Osaka en el Abierto de Estados Unidos y Australia han ayudado a catapultar a la tenista japonesa hasta el segundo lugar en la lista de Forbes de las atletas mejor pagas durante el último año, solamente por detrás de Serena Williams.

La estadounidense, ganadora de 23 títulos del Grand Slam, encabezó la lista anual por cuarto año consecutivo con un ingreso total estimado de US$ 29,2 millones, dijo la revista. Los ingresos de Osaka llegaron a US$ 24.3 millones, impulsados principalmente por sus ganancias fuera de la cancha, que subieron a 16 millones desde 1.5 millones hace un año. Pero ese avance no impidió que se quede fuera de la lista de deportistas mejor pagados de Forbes.

Serena Williams es la única mujer que única mujer que figura en el listado de los deportistas millonarios y aparece en el puesto 63.

La futbolista estadounidense Alex Morgan aparece en el puesto 12 de la lista, con ganancias totales de US$ 5.8 millones de dólares entre el 1 de junio de 2018 y la misma fecha de este año, convirtiéndose en la deportista mejor posicionada que no es tenista. Los ingresos de Morgan, que la convierten en la futbolista que más dinero cobra en el mundo, se ven eclipsados por los del delantero del Barcelona Lionel Messi, quien encabezó la lista de Forbes de los atletas mejor pagados del año pasado con US$ 127 millones de dólares.

Lista Forbes de las deportistas mejor pagadas en el año 2019

1. Serena Williams - US$ 29.2 millones (Tenis)

2. Naomi Osaka - US$ 24.3 millones (Tenis)

3. Angelique Kerber - US$ 11.8 millones (Tenis)

4. Simona Halep - US$ 10.2 millones (Tenis)

5. Sloane Stephens - US$ 9.6 millones (Tenis)

6. Caroline Wozniacki - US$ 7.5 millones (Tenis)

7. Maria Sharapova - US$ 7 millones (Tenis)

8. Karolina Pliskova - US$ 6.3 millones (Tenis)

9. Elina Svitolina - US$ 6.1 millones (Tenis)

10 (igual). Venus Williams - US$ 5.9 millones (Tenis)

10 (igual). Garbine Muguruza - US$ 5.9 millones (Tenis)

12. Alex Morgan - US$ 5.8 millones (Fútbol)

13 (igual). PV Sindhu - US$ 5.5 millones (Bádminton)

13 (igual). Madison Keys - US$ 5.5 millones (Tenis)

15. Ariya Jutanugarn - US$ 5.3 millones (Golf)