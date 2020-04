Según el reporte “Covid-19. Impacto en redes sociales peruanas al cierre del mes de marzo”, elaborado por One to One, las noticias más compartidas en abril son sobre los logros del personal de salud.

Además, en Twitter encuentran más contenido sobre el registro del tiempo en casa por encima de temas coyunturales. La preocupación en torno a las AFP crece en esta plataforma.

Respecto a marzo del 2019, Chile aumentó sus publicaciones en Facebook en casi 53%, Brasil le sigue con un crecimiento de casi 37%. En tanto, las publicaciones de peruanos crecieron 2%.