Ozzy Osbourne, el sombrío y demoníaco vocalista de la banda pionera Black Sabbath, quien se convirtió en la voz ronca y gutural —y en el líder devastado por las drogas y el alcohol— del heavy metal, murió el martes, solo semanas después de su concierto de despedida. Tenía 76 años.

Un comunicado de la familia expresó: “Con más tristeza que las palabras pueden expresar, debemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana. Estaba con su familia y rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”. En 2020, reveló que tenía la enfermedad de Parkinson después de sufrir una caída.

Ya sea vestido de negro o con el torso desnudo, el cantante a menudo era el blanco de críticas de grupos de padres por su imagen y una vez causó un escándalo al morder la cabeza de un murciélago. Más tarde, se revelaría como un padre torpe y dulce en el programa de telerrealidad “The Osbournes”.

El Big Bang del heavy metal

El álbum debut homónimo de Black Sabbath de 1969 ha sido comparado con el Big Bang del heavy metal. Surgió durante el apogeo de la Guerra de Vietnam y arruinó la fiesta hippie, revelando amenaza y presagio. La portada del disco mostraba una figura espeluznante contra un paisaje desolado. La música era fuerte, densa y enojada, y marcó un cambio en el rock ‘n’ roll.

El segundo álbum de la banda, “Paranoid”, incluía clásicos del metal como “War Pigs”, “Iron Man” y “Fairies Wear Boots”. La canción “Paranoid” solo alcanzó el número 61 en la lista Hot 100 de Billboard, pero se convirtió en muchos sentidos en la canción emblemática de la banda. Ambos álbumes fueron votados entre los diez mejores de heavy metal de todos los tiempos por los lectores de la revista Rolling Stone.

“Black Sabbath son los Beatles del heavy metal. Cualquiera que sea serio sobre el metal te dirá que todo se reduce a Sabbath”, escribió Dave Navarro de la banda Jane’s Addiction en un tributo de 2010 en Rolling Stone. “Hay una línea directa que puedes trazar desde el metal de hoy, a través de bandas de los ochenta como Iron Maiden, de vuelta a Sabbath”.

Sabbath despidió a Osbourne en 1979 por sus legendarios excesos, como llegar tarde a los ensayos y faltar a los conciertos. “Sabíamos que realmente no teníamos otra opción más que despedirlo porque estaba completamente fuera de control. Pero todos estábamos muy deprimidos por la situación”, escribió el bajista Terry “Geezer” Butler en sus memorias, “Into the Void”.

Osbourne resurgió al año siguiente como solista con “Blizzard of Ozz” y el siguiente año con “Diary of a Madman”, ambos clásicos del hard rock que fueron multiplatino y generaron favoritos perdurables como “Crazy Train”, “Goodbye to Romance”, “Flying High Again” y “You Can’t Kill Rock and Roll”. Osbourne fue incorporado dos veces en el Salón de la Fama del Rock & Roll: una vez con Sabbath en 2006 y nuevamente en 2024 como solista.

Ozzy Osbourne. Foto: AFP

El último concierto de Osbourne

La formación original de Sabbath se reunió por primera vez en 20 años en julio de 2025 en el Reino Unido para lo que Osbourne dijo sería su último concierto. ”¡Que comience la locura!”, le dijo a 42.000 fanáticos.

Metallica, Guns N Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice in Chains, Lamb of God, Halestorm, Anthrax, Rival Sons y Mastodon hicieron presentaciones. Tom Morello, Steven Tyler de Aerosmith, Billy Corgan, Ronnie Wood, Travis Barker, Sammy Hagar, Andrew Watt, Yungblud, Jonathan Davis de Korn, Nuno Bettencourt, Chad Smith y Vernon Reid hicieron apariciones. El actor Jason Momoa fue el anfitrión de las festividades.

“Black Sabbath: todos seríamos personas diferentes sin ellos, esa es la verdad”, dijo Phil Anselmo, cantante de Pantera. “Sé que no estaría aquí con un micrófono en la mano sin Black Sabbath”.

Exabruptos extravagantes y una apariencia clásica

Osbourne encarnó los excesos del metal. Sus hazañas extravagantes incluyeron orinar en el Álamo, inhalar una línea de hormigas de una acera y, más memorablemente, morder la cabeza de un murciélago vivo que un fan arrojó al escenario durante un concierto en 1981. (Dijo que pensaba que era de goma).

Osbourne fue demandado en 1987 por los padres de un adolescente de 19 años que murió por suicidio mientras escuchaba su canción “Suicide Solution”. La demanda fue desestimada. Osbourne dijo que la canción realmente trataba sobre los peligros del alcohol, que causó la muerte de su amigo Bon Scott, cantante principal de AC/DC.

El entonces cardenal John J. O’Connor de Nueva York afirmó en 1990 que las canciones de Osbourne llevaban a la posesión demoníaca e incluso al suicidio. “Eres ignorante sobre el verdadero significado de mis canciones”, escribió el cantante en respuesta. “También has insultado la inteligencia de los fanáticos del rock en todo el mundo”.

El público en los conciertos de Osbourne podía ser objeto de burlas o escupitajos por parte del cantante. A menudo se les instaba a gritar junto con la canción, pero el Osbourne invocador de Satanás solía enviar a las multitudes a casa con los oídos zumbando y un enérgico ”¡Dios los bendiga!”.

Comenzó una gira anual —Ozzfest— en 1996 después de ser rechazado del cartel del que entonces era el festival de música itinerante más importante, Lollapalooza. Ozzfest ha acogido a bandas como Slipknot, Tool, Megadeth, Rob Zombie, System of a Down, Limp Bizkit y Linkin Park.

La apariencia de Osbourne cambió poco a lo largo de su vida. Llevaba su largo cabello liso, maquillaje negro pesado en los ojos y gafas redondas, a menudo con una cruz alrededor del cuello. En 2013, se reunió con Black Sabbath para el sombrío y crudo “13”, que alcanzó el número uno en la lista de álbumes del Reino Unido y llegó al número 86 en el Billboard 200 de Estados Unidos. En 2019, tuvo un éxito en el Top 10 cuando apareció en “Take What You Want” de Post Malone, la primera canción de Osbourne en el Top 10 desde 1989.

Álbum “Ordinary Man”

En 2020, lanzó el álbum “Ordinary Man”, que tenía como canción principal un dúo con Elton John. “I’ve been a bad guy, been higher than the blue sky/And the truth is I don’t wanna die an ordinary man” (He sido un tipo malo, he estado más alto que el cielo azul/Y la verdad es que no quiero morir como un hombre ordinario), cantaba. En 2022, logró sus primeros sencillos consecutivos en el número uno de la radio rock de su carrera con su álbum “Patient Number 9”, que contó con colaboraciones con Jeff Beck, Eric Clapton, Mike McCready, Chad Smith, Robert Trujillo y Duff McKagan. Obtuvo cuatro nominaciones al Grammy.

En la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2024, Jack Black lo llamó “el mejor líder en la historia del rock ‘n’ roll” y “el Jack Nicholson del rock”. Osbourne agradeció a sus fans, a su guitarrista Randy Rhoads y a su esposa de toda la vida, Sharon.

Los comienzos de Black Sabbath

John Michael Osbourne se crió en la ciudad industrial de Birmingham, Inglaterra. Los niños en la escuela lo apodaron Ozzy, abreviatura de su apellido. De niño, le encantaban los Four Seasons, Chuck Berry y Little Richard. Los Beatles causaron una gran impresión.

“Ellos venían de Liverpool, que estaba aproximadamente a 60 millas al norte de donde yo vengo”, dijo a Billboard. “Así que de repente estaba a mi alcance, pero nunca pensé que sería tan exitoso como llegó a ser”.

A finales de la década de 1960, Osbourne se había unido a Butler, el guitarrista Tony Iommi y el baterista Bill Ward como la Polka Tulk Blues Band. Decidieron renombrar la banda Earth, pero descubrieron con desagrado que había otra banda con ese nombre. Así que cambiaron el nombre al título estadounidense de la clásica película de terror italiana “I Tre Volti Della Paura”, protagonizada por Boris Karloff: Black Sabbath.

Una vez que encontraron su ritmo fangoso y ominoso, la banda fue productiva, lanzando su debut homónimo y “Paranoid” en 1970, “Master of Reality” en 1971, “Vol. 4” en 1972 y “Sabbath Bloody Sabbath” en 1973.

La música se centraba en riffs de guitarra industriales y cambios desorientadores en los compases, junto con letras que hablaban de alienación y fatalidad. “People think I’m insane because I am frowning all the time” (La gente piensa que estoy loco porque estoy frunciendo el ceño todo el tiempo), cantaba Osbourne. “All day long I think of things but nothing seems to satisfy/Think I’ll lose my mind if I don’t find something to pacify” (Todo el día pienso en cosas pero nada parece satisfacerme/Pienso que perderé la cabeza si no encuentro algo que me pacifique).

Ira de la clase trabajadora

El periódico The Guardian en 2009 dijo que la banda “introdujo la ira de la clase trabajadora, los ritmos lodosos stoner y el rock de terror embrujado a la generación del amor y paz. Black Sabbath confrontó las vacías banalidades de los años 60 y, junto con Altamont y Charles Manson, casi con certeza ayudó a acabar con la contracultura hippie”.

Después de Sabbath, Osbourne tuvo un talento increíble para llamar a algunos de los guitarristas jóvenes más creativos a su lado. Cuando se lanzó como solista, contrató al brillante innovador Rhoads, quien tocó en dos de los mejores álbumes en solitario de Osbourne, “Blizzard of Ozz” y “Diary of a Madman”. Rhoads murió en un accidente aéreo en 1982; Osbourne lanzó el álbum en vivo “Tribute” en 1987 en su memoria.

Osbourne luego contrató a Jake E. Lee, quien prestó su talento a los álbumes de platino “Bark at the Moon” y “The Ultimate Sin”. El talentoso Zakk Wylde se unió a la banda de Osbourne para “No Rest for the Wicked” y el multiplatino “No More Tears”.

“Ellos llegan, echan alas, florecen y se van volando”, dijo Osbourne sobre sus músicos en 1995 a The Associated Press. “Pero tengo que seguir adelante. Conseguir un nuevo músico de vez en cuando me impulsa”.

Cerca de la controversia —y la integridad

Con quienquiera que estuviera tocando, Osbourne no era propenso a retroceder ante la controversia. Se rió al final cuando el televangelista reverendo Jimmy Swaggart en 1986 criticó a varios grupos de rock y revistas de rock como “la nueva pornografía”, lo que llevó a algunos minoristas a retirar el álbum de Osbourne.

Cuando Swaggart fue atrapado más tarde con una trabajadora sexual en 1988, Osbourne lanzó la canción “Miracle Man” sobre su enemigo: “Miracle man got busted/miracle man got busted” (El hombre milagroso fue atrapado/el hombre milagroso fue atrapado), cantó. “Today I saw a Miracle Man, on TV cryin’/Such a hypocritical man, born again, dying” (Hoy vi a un hombre milagroso, en la televisión llorando/Tan hipócrita, nacido de nuevo, muriendo).

Mucho más tarde, se revelaría un Osbourne completamente nuevo cuando “The Osbournes”, que se emitió en MTV de 2002 a 2005, mostró a este autoproclamado loco bebiendo Diet Cokes mientras luchaba por encontrar History Channel en su nuevo televisor satelital o advirtiendo a sus hijos que no fumaran ni bebieran antes de salir de noche.

Más tarde, él y su hijo Jack recorrieron Estados Unidos en el programa de viajes “Ozzy & Jack’s World Detour”, donde el par visitó lugares como el Monte Rushmore y el Centro Espacial de Houston. Osbourne fue honrado en 2014 con el nombramiento de una rana murciélago encontrada en el Amazonas que emite llamadas agudas similares a las de un murciélago. Fue bautizada como Dendropsophus ozzyi.

También conoció a la Reina Isabel II durante el fin de semana de su Jubileo de Oro. Estaba de pie junto al cantante y actor Cliff Richard. “Ella nos miró a los dos, dijo ‘Oh, ¿así es como llaman a la variedad, verdad?’ y luego se echó a reír. Honestamente pensé que Sharon había puesto ácido en mi cereal esa mañana”, escribió en “I Am Ozzy”.

Thelma Riley y Osbourne se casaron en 1971 y tuvieron dos hijos, Jessica y Louis. Osbourne conoció más tarde a Sharon, quien se convirtió en su propia celebridad, cuando ella dirigía la oficina de su padre en Los Ángeles. Su padre era Don Arden, un importante promotor de conciertos y gerente de artistas. Ella fue al hotel donde se hospedaba Osbourne en Los Ángeles para cobrar dinero, que Osbourne había gastado en drogas.

“Ella dice que volverá en tres días y que más vale que lo tenga. Siempre me había gustado y pensé, ‘Ah, ¡vuelve! Tal vez tenga una oportunidad’. Tenía pizza colgando de mi cabello, cenizas de cigarrillo en mi camisa”, dijo al Los Angeles Times en 2000. Se casaron en 1982, tuvieron tres hijos —Kelly, Aimee y Jack— y soportaron separaciones y reconciliaciones periódicas.

Le sobreviven Sharon y sus hijos.