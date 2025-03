A diferencia de la mayoría de los supermercados, que llenan sus pasillos con música ambiental, Aldi presenta una experiencia sensorial distinta: el silencio. Mientras que otros confían en melodías para crear un ambiente relajado e incluso para estimular las compras, esta cadena de descuento opta por un entorno más austero. La pregunta es inevitable: ¿por qué esta compañía rompe con esta norma tan extendida en el mundo del retail?

Pues bien, es probable que nunca hayas reparado en el hecho de que, mientras recorres los pasillos de Aldi en busca de las mejores ofertas, el silencio sea el protagonista. Y aunque podría parecer una simple cuestión de estilo o preferencia, la verdad es que hay una razón muy clara detrás de esta decisión que, curiosamente, tiene mucho que ver con el ahorro de dinero. La ausencia de música en este supermercado tiene un propósito muy calculado y que tiene que ver con un principio básico de la filosofía de esta cadena: reducir costos para que podamos disfrutar de precios más bajos.

Una mujer afuera de un supermercado ALDI con sus compras. (Foto: AFP)

¿POR QUÉ ALDI NO REPRODUCE MÚSICA?

Al contrario de lo que podrías pensar, no es que a los responsables de Aldi no les guste la música o no les importe el ambiente de sus tiendas. De hecho, la ausencia de música tiene una razón muy pragmática: ahorrar dinero. Y, como podrás imaginar, eso es una prioridad fundamental para la compañía. Esta cadena de supermercados se ha ganado su reputación precisamente por ofrecer precios bajos, lo que les permite competir directamente con otras grandes cadenas del sector.

Aquí es donde entra en juego el tema de las licencias musicales. Si alguna vez has trabajado en un negocio o has manejado un establecimiento, sabes que las licencias para reproducir música no son precisamente baratas. De hecho, las cadenas de supermercados que eligen poner música en sus tiendas deben pagar por ello, lo que genera un costo mensual que puede no ser tan evidente, pero que se acumula rápidamente.

Para ponerlo en perspectiva, el costo mensual de la música en streaming para una tienda de retail puede oscilar entre US$19 y US$36 por establecimiento. Puede no parecer mucho, pero, cuando tienes más de 2400 tiendas en todo Estados Unidos, la cifra crece exponencialmente. Solo para cubrir el costo de las licencias en todas sus tiendas, la empresa estaría pagando decenas de miles de dólares cada mes, un gasto que, honestamente, no tiene sentido si consideramos su modelo de negocio centrado en la eficiencia.

LA DECISIÓN GENERA AHORROS A SUS CLIENTES

Y aquí está la clave de todo: eso que Aldi se ahorra al no pagar por licencias musicales es dinero que, de alguna forma, regresa a nosotros, los compradores. No es que estemos recibiendo descuentos directamente por la ausencia de música, pero el modelo de negocios de Aldi busca constantemente optimizar todos los aspectos de sus operaciones para ofrecer precios competitivos. Desde no ofrecer marcas famosas hasta pedirte que deposites 25 centavos para usar el carrito, cada pequeña decisión está diseñada para reducir gastos y mejorar los márgenes, lo que resulta en precios más bajos en los productos que compramos.

Tal vez te preguntes si este enfoque es simplemente una forma de ahorrar para la empresa o si realmente hay una estrategia más profunda detrás de todo esto. En realidad, se trata de ser astuto. Aldi ha logrado crear un modelo de negocio único donde lo que parece ser una simple “peculiaridad” (como la falta de música) es, en realidad, una parte esencial de su estrategia de ahorro. Al no gastar en elementos que no aportan directamente a la experiencia de compra, como la música de fondo, logra mantener sus costos bajos, lo que se traduce en productos más baratos.