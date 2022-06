A María Pía Copello le dio impulso la televisión, pero vive actualmente de las redes sociales. “Soy influencer. Tengo una empresa dedicada a ello”, señala la presentadora que ha conseguido establecer alianzas con múltiples marcas y atrae a un público muy variado.

¿Qué ingredientes de su imagen capta la atención de marcas y público variado?

Soy bien familiar, no estoy envuelta en escándalos. Tengo los valores de una madre. Además, soy constante en el contenido. Y me rodeo de gente más creativa y sensible para captar qué le gusta a mi público. Un buen influencer debe subir contenido constante y no perder la credibilidad.

¿Cuánto tiempo dedica a la generación de contenido?

Bastante. Mi cabeza no para. Mi esposo es muy tolerante. Me dice que paro demasiado conectada, y pensativa. Me dice: “No me digas que en redes sociales” A veces no estoy en el lugar donde debo y eso es el reto más grande.

Hace tantas colaboraciones con marcas que uno se pregunta si rechaza a alguna...

Sí. Hay marcas con las que elijo no trabajar con pena, porque es plata. Es difícil decir que no. Han venido campañas interesantes, pero que no se ajustan a lo que comunico o consumo porque el público no lo va a creer. Hemos cometido un par de errores en eso.

¿Cuáles son los próximos proyectos?

Sacaré una canción que ya tengo lista hace un tiempo, pero quiero ver la posibilidad de hacer un feat. Además, estoy buscando mercado fuera en colaboraciones con influencers de EE.UU. y España.

¿Un influencer se vuelve preso de las vistas?

No preso, pero me gusta que los videos funcionen. Si veo que en los primeros 20 minutos de publicación no se dan los resultados esperados, me preocupo. Más que todo para analizar qué error cometimos y por qué no funcionó. Es como el rating, los productores me van a entender.

¿Qué tan pendiente está de la competencia?

No me quita el sueño, pero siempre miro lo que otros hacen y si algo me interesa lo transformo para aplicarlo a mi red. Las redes están para copiar los trends (tendencias). Eso sí, trato de dar el crédito al creador porque es un aplauso a la creatividad.

Su último reconocimiento fue en los Gourmand Awards en la categoría Food Show y el tercer lugar por el libro “Los secretos de la cocina de Pía Copello” ¿qué se viene?

Todavía no sabemos si habrá una reedición o si lo haremos en español e inglés. Por ahora estamos contentos.